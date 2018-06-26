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#مصر_السعودية: تفاعل يراوح بين الخيبة واللوم على تويتر

تاريخ النشر: 26/06/2018 - 19:21

#مصر_السعودية: تفاعل يراوح بين الخيبة واللوم على تويتر
محمد صلاح محبطًا في الملعب أثناء مباراة الأمس (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: مرح الأنوار

ما زالت أصداء مباراة أمس، الاثنين، بين السعودية ومصر، تتردّد في ساحات مواقع التواصل الاجتماعي، متباينةً بين الخيبة من أداء المنتخب المصري الّذي خسر ثلاث مباريات، وبين اللوم وحياكة السيناريوهات الّتي أدت للخسارات الثلاث.

فقال أحد المدونين معربًا عن أسفه وحزنه على حال مصر التي آلت إليه بعد حكم السيسي:

فيما عبر آخر عن خيبته بأن قال "مهعما حاولت أن أشرح عن الفرق بين عشقي لمصر كوطن وكرهي لها كدولة، فلن يفهموا".

فيما شكك آخرون بالنتيجة ليقولوا إن المباراة قد "بيعت" للسعودية.

فيما كتبت إحدى المدونات إنّ تركي آل الشيخ "شرب الحكم شاي بالياسمين تقريبا" مشيرةً إلى أنّه رشى الحكم في سبيل فوز السعودية في المباراة ومشككة بنزاهة اللعب والنتيجة.

وعادت قضية جزيرتي "تيران وصنافير" للظهور في بعض المنشورات، بطريقة ساخرة من الواقع فقالت إحدى المدونات مخاطبة السعودية: "ألم نترك لكم المباراة؟ أعيدوا لنا جزيرتي تيران وصنافير".

بينما حاول بعض المدونين الحفاظ على "روح الأخوة" بين السعودية ومصر فقال أحدهم: إنّ هذه المباراة هي المباراة الأولى التي لم أحزن فيها على خسارة مصر، لأنّها كانت فوزًا لشقيق عزيز".

ولام الكثير من المدونين والمدونات مدرب المنتخب المصري، كوبر، وحملوه مسؤولية خسارة المنتخب في المباريات الثلاث.

فيما أشاد البعض بأداء اللاعب العالمي محمد صلاح، الذي أحرز هدفين خلال مباريات كأس العالم، محطمًا بهما أسطورة مجدي عبد الغني وهدفه عام 1990.

فيما سخر البعض من كلا المنتخبين قائلًا إنّه كان عليهما إنهاء المباراة بنتيجة 20-20، ليحطما بنتيجة مثلها الأرقام القياسية ويكونا في الفرق المتأهلة "ليخربوا كأس العالم".

 

بطولة كأس العالم – مونديال 2018 بطولة كأس العالم – مونديال 2018

#مباراة مصر والسعودية
#مونديال 2018
#المنتخبات العربية
#مصر
#السعودية
#محمد صلاح
#كوبر

من عرب 48

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