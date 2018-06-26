مصر_السعودية: تفاعل يراوح بين الخيبة واللوم على تويتر

ما زالت أصداء مباراة أمس، الاثنين، بين السعودية ومصر، تتردّد في ساحات مواقع التواصل الاجتماعي، متباينةً بين الخيبة من أداء المنتخب المصري الّذي خسر ثلاث مباريات، وبين اللوم وحياكة السيناريوهات الّتي أدت للخسارات الثلاث.

فقال أحد المدونين معربًا عن أسفه وحزنه على حال مصر التي آلت إليه بعد حكم السيسي:

هو ايه فيكي يا مصر ما يحزنشي

شعب ميت وحكومه ما ترحمشي

اسعار نار وللغلابه مبصتشي

دايرين ف ساقيه واجور تعيشي

حتي المنتخب من الكبسه مسلمشي ولا كوبر ولا سيسي راح يمشي

حسبي الله لا بيغفل ولا ينمشي #ارحل_يا_سيسي#مصر_السعودية#بتكره_في_مصر_ايه — BALA7 (@BALA743062930) June 26, 2018

فيما عبر آخر عن خيبته بأن قال "مهعما حاولت أن أشرح عن الفرق بين عشقي لمصر كوطن وكرهي لها كدولة، فلن يفهموا".

لو فضلت ١٠٠ سنة تشرحلهم الفرق بين عِشْقك لمصر كوطن وكُرْهَك ليها كدولة مش هيفهموا.#ارحل_يا_سيسي #استقالة_اتحاد_الكرة #مصر_السعودية — a7med_elsyed (@A7medalsAd) June 26, 2018

فيما شكك آخرون بالنتيجة ليقولوا إن المباراة قد "بيعت" للسعودية.

#مصر_السعودية

الإشاعة بتقول إن الماتش متباع للسعودية — دكتور محمود خفاجي (@mskhafagi) June 25, 2018

فيما كتبت إحدى المدونات إنّ تركي آل الشيخ "شرب الحكم شاي بالياسمين تقريبا" مشيرةً إلى أنّه رشى الحكم في سبيل فوز السعودية في المباراة ومشككة بنزاهة اللعب والنتيجة.

تركي الشيخ مشرب الحكم شاي بالياسمين تقريبا

يعني 5 حكام قالوا لا وهو مصمم يجادل وخرج يشوفها عشان يأكدها

حاجة تحرق الدم #مصر_السعودية — Nesma

وعادت قضية جزيرتي "تيران وصنافير" للظهور في بعض المنشورات، بطريقة ساخرة من الواقع فقالت إحدى المدونات مخاطبة السعودية: "ألم نترك لكم المباراة؟ أعيدوا لنا جزيرتي تيران وصنافير".

أحنا مش سبنالكم الماتش رجعولنا بقي الجزيرتين#مصر_السعودية — lina serry (@lina_serry) June 25, 2018

بينما حاول بعض المدونين الحفاظ على "روح الأخوة" بين السعودية ومصر فقال أحدهم: إنّ هذه المباراة هي المباراة الأولى التي لم أحزن فيها على خسارة مصر، لأنّها كانت فوزًا لشقيق عزيز".

اول خسارة لـ #منتخب_مصر لم احزن فيها لان الـ فاز شقيق عزيز



مبروووك من القلب لـ #السعودية وان شاء الله دوم متجمعين #مصر_السعودية #السعوديون_شكرا_محمد_صلاح #السعوديه_مصر — ابراهيم الشتيوي (@ELShetawi) June 25, 2018

ولام الكثير من المدونين والمدونات مدرب المنتخب المصري، كوبر، وحملوه مسؤولية خسارة المنتخب في المباريات الثلاث.

منتخب العار .. اسوأ مشاركة في تاريخ مشاركات مصر .. منك لله يا كوبر #مصر_السعودية — Nada Bassiouny ندى بسيوني (@NadaBassiouny9) June 25, 2018

فيما أشاد البعض بأداء اللاعب العالمي محمد صلاح، الذي أحرز هدفين خلال مباريات كأس العالم، محطمًا بهما أسطورة مجدي عبد الغني وهدفه عام 1990.

لا يوجد وصف لهذه الصورة . صلاح المصاب تحامل ع حاله ليلعب من اجل فرحه ١٠٠ مليون مصري

بيلعب وخايف يوقع ع كتفه المصاب وبيحاول يسند حاله بذراعه الغير مصاب علشان خاطر يفرح بلده . كل الاحترام #محمد_صلاح

الله يحماك @MoSalah



#مصر pic.twitter.com/8S5Mt3SZ8e — Palestinian Alqadi (@ALQadiPAL) June 21, 2018

فيما سخر البعض من كلا المنتخبين قائلًا إنّه كان عليهما إنهاء المباراة بنتيجة 20-20، ليحطما بنتيجة مثلها الأرقام القياسية ويكونا في الفرق المتأهلة "ليخربوا كأس العالم".