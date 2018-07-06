تطبيقات الهواتف لا تسجل صوتك بل تصورك!

كشفت دراسة أجراها باحثون في جامعة "نورث إيسترن"في ولاية بوسطن بالولايات المتحدة، استمرت لمدة عام، أنّ الهواتف الذكية لا تتجسس على المستخدمين بواسطة ميكروفون الهاتف، لكنّها اكتشفت أثناء الدراسة، أنّ الهواتف تشاهد كل ّ ما يفعله المستخدمون.

وأجريت الدراسة على أكثر من 1700 تطبيق من أشهر تطبيقات "أندرويد"، بعضها كانت تابعة لفيسبوك، وحوالي 8000 منها كانت قادرة إرسال المعلومات إلى النظام الأساسي للشبكات الاجتماعية، وذلك بهدف تحديد ما إذا كان أي من هذه التطبيقات يسجل الصوت عبر ميكروفون الهاتف.

وخلال التجربة، حصلت نصف التطبيقات على أذونات تسمح باستخدامها كاميرا الجهاز والميكروفون، الأمر الذي قد يسمح بتسجيل أي محادثة قام بها مستخدم الجهاز، لكنّ تحليل التّحرّكات في الجهاز، والتي قام بها الباحثون، على مدرا عام كامل، لم تثبت وجود أي دليل على أن تطبيقات الهواتف تلك تستمع إلى المستخدمين أو تسجل محادثاتهم، إذ لم يتم رصد أي إرسال لملف صوتي إلى أي نطاقات تابعة لجهة خارجية.

مع هذا، فقد أكّد ىالباحثون في دراستهم، وفقًا لما ذكره موقع "ذا فيردج" التقني، أنّ رصدهم هذا لا يلغي إمكانية استماع التطبيقات لمستخدميها بشكل سرّيّ، فقد تحتوي التطبيقات على نظم اختبار آلية أعلى من إمكانيات الرصد الإنسانية.

إلّا أنّ الدراسة أظهرت أنّ عدّة تطبيقات قامت بالتقاط صور وتسجيلات فيديو، وبعض لقطات الشاشة "سكرين شوت"، لما كان يفعله المستخدمون، وتمّ إرسال ما التقطته إلى جهات خارجية.

بالإضافة إلى ذلك، فقد لاحظ الباحثون أن بعض التطبيقات قامت بتسجيل فيديو للشاشة، احتوت على معلومات حساسة، كأرقام بطاقات الائتمان، لترسله بعدها إلى شركة تحليلات أجهزة الجوال التابعة لجهات خارجية.

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