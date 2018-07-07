مصر: سجن لبنانية 11 عامًا لإهانتها للمصريين

أمرت السلطات القضائية المصرية، اليوم السبت، بحبس مواطنة لبنانية كانت قد انتقدت المصريين في شريط مسّجل، حيث أنها عبّرت عن غضبها إزاء تعرضها للتحرش مستخدمة كلمات نابية شتمت فيها الشعب المصري.

وأثار قرار محكمة "جنح مصر الجديدة"، التي قضت بحبس منى مذبوح بالسجن لمدّة 11 عامًا، بعد إدانتاها بما وصفته المحكمة بـ"خدش الحياء وازدراء الأديان"، مستخدمي التواصل الاجتماعي كما أُثيروا سابقًا بعد نشرها للفيديو، ويعد الحكم أوليا قابلا للطعن عليه وفق القانون المصري.

وكانت مذبوح قد نشرت على صفحتها الخاصة في موقع "فيسبوك"، حزيران/يونيو، فيديو شخصي تحدثت فيه لدقائق معدودة عن تعرضها لحالات تحرش كثيرة في شوارع القاهرة، أثناء زيارته لمصر، وشملت جميع المصريين بانتقادها الحاد، مما أثار الرأي العام المصري وغضب "افتراضي" على مواقع التواصل الاجتماعي.

وانتقد أحمد الهوك عبر صفحته على موقع "تويتر" تصرفات مذبوح لكنه رأى أن الحكم مبالغ به:

انا شايف انهم كتير اوي مع انها غلطت وقلت ادبها بس الحكم قاسي كان ممكن يتاخد ضدها اجراء تاني او غرامه ماليه اعرف ناس قتلت ودبحت وطلعت براءه الله يتولاها #مني_المذبوح — أحمد الهوک (@Ahmedelhawk1) July 7, 2018

ولفت سامر عسكر إلى أنه رغم فظاظة انتقاد المبحوح إلّا أنها تحدثت مشاكل حقيقة يُعاني منها الشارع المصري:

احترام الشعوب لنفسها يبدأ من قبول نقدها واحتواء الآخرين، مش كل ما حد ينتقد مصر لعيوب كلنا عارفينها نسجنه 11 سنة..كدا بتأكدوا صحة كلام #منى_المذبوح — سامح عسكر (@sameh_asker) July 7, 2018

وقال محمد بيضن:

نقاط سريعة:

- ما فعلته غير مقبول وجريمة وتستحق العقاب

- 11 سنة سجن عقوبة كلام فارغ وغير منطقى والمفترض الا يتجاوز عام

- الدولجيه اللى فرحانين بالعقوبة وحاسين بفخر؛ هل ده انجاز لبلحة حضراتكو؟! عموما العقوبة ستخفض فى المراحل اللاحقة الى عام او اقل او ربما حتى البراءة#مني_المذبوح — Mohamed Biden (@alcady411) July 7, 2018

وانقدت أمنية باسس القضاء المصري قائلا:

#مني_المذبوح 11 سنة عشان شتيمة؟؟ وفيه ناس بتقتل بدم بارد بتاخد براءات عادي لا شامخ شامخ يعني — omnia bass (@omniamoustafa1) July 7, 2018

وتسائل صابر كوب عن حبس مذبوح:

#مني_المذبوح طب السؤال دي لو كانت امريكيه او المانيه او انجليذيه كان هايكون دا نفس الحكم عليها ... — Saberkotb (@Saberkotb2) July 7, 2018

وقال أحمد سامي:

#مني_المذبوح

ماشاء الله خدنا كل حقوقنا ودلوقتي بنحاكم اللي يشتم الشعب والله بقينا اضحوكه الشعوب — ahmed samy (@ahmedsa22908107) July 7, 2018

وقال أحمد ياسين:

الحكم على اللبنانية #منى_المذبوح بالسّجن ١١ عاماً هو حكم ظالم وعنجهية فارغة، منى أخطأت واعتذارها من #مصر وشعبها واجب، لكن سجنها لمدّة طويلة بجرم قدح وذم غير مقبول — Ahmad M. Yassine (@Lobnene_Blog) July 7, 2018

وكانت قد قبضت السلطات المصرية على مذبوح أثناء محاولتها العودة إلى بلدها بمطار القاهرة بعد عدّة أيام من الحادثة رغم تصوريها لفيديو آخر اعتذرت فيه عمّا بدر منها من أوصاف مسيئة عزتها لغضبها.

وذكرت النيابة العامة آنذاك، أن مذبوح "صنعت وعرضت محتوى خادش للحياء العام" عبر صفحتها بموقع "فيسبوك"، كما "أذاعت عمدا إشاعات كاذبة من شأنها المساس بالمجتمع والتعدي على الأديان".

يأتي ذلك عقب بلاغات قدمت للنيابة العامة تطالب بالتحقيق مع "مذبوح" على خلفية "إساءة" وجهتها إلى رجال ونساء مصر.