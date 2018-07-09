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الاحتلال يحظر عمل قناة القدس الفضائية بالبلاد

تاريخ النشر: 09/07/2018 - 13:07

الاحتلال يحظر عمل قناة القدس الفضائية بالبلاد
(تصوير شاشة)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

اعتقلت سلطات الأمن الإسرائيلية، اليوم الإثنين، طاقم قناة القدس من أم الفحم، بموجب قرار صادر عن وزير الأمن، أفيغدور ليبرمان، القاضي بحظر القناة ومنع عملها ونشاطها في البلاد، حيث تم إخضاع طاقمها وأفراد الشركة التي تقدم لها خدمات إنتاجية للتحقيق لدى الشرطة.

وحسب الأمر الصادر عن وزير الأمن من يوم 3 تموز/يوليو الجاري، وبموجب ما يسمى قانون "مكافحة الإرهاب" من العام 2016، تم حظر فضائية القدس التي تم تصنيف نشطاها وعلمها على أنه "إرهابي"، وعليه تحظر السلطات الإسرائيلية على أي شخص العمل مع القناة في البلاد والقدس المحتلة.

وفي أعقاب الأمر الصادر عن ليبرمان والذي سلم، اليوم الإثنين، للشركة التي تقدم خدمات صحفية وإعلامية لقناة القدس، تم التحقيق مع الزميل الصحافي أنس موسى إغبارية من مدينة أم الفحم، وهو مراسل قناة القدس وهو يعمل لدى شركة الإنتاج البشير برميديا، حيث تم اعتقاله صباحا من أمام منزله.

كما استدعي وخضع للتحقيق كذلك ثلاثة من الأفراد العاملين في شركة الإنتاج البشير برميديا نفسها ومدير الشركة إياد النائل، علما أنها تقدم خدمات إنتاجية فحسب لقناة القدس.

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#وزير الأمن
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#أنسى موسى

الاحتلال يحظر عمل قناة القدس الفضائية بالبلاد

الاحتلال يحظر عمل قناة القدس الفضائية بالبلاد

من عرب 48

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