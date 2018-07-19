سهام ترامب تطال الاتحاد الأوروبي بسبب جوجل

هاجم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في تغريدة له نشرها عبر حسابه على "تويتر"، اليوم الخميس، الاتحاد الأوروبي، بعد فرضه 5 مليارات دولار غرامة مالية على "جوجل"، عملاق التكنولوجيا في العالم.

وقال ترامب، "كما قلت لكم، فرض الاتحاد الأوروبي غرامة بقيمة 5 مليارات دولار على إحدى شركاتنا الكبرى؛ وهي شركة غوغل (...) لقد استفادوا حقا من الولايات المتحدة، ولكن ذلك لن يكون لمدة طويلة".

وأعلنت المفوضية الأوروبية، أمس الأربعاء، فرض غرامة قياسية قدرها 4.3 مليارات يورو (5.1 مليار دولار) على مجموعة جوجل الأميركية.

وقالت مفوضة شؤون المنافسة بالاتحاد الأوروبي، مارغريت فيستاجر، في بيان، إن "جوجل، استخدمت نظام أندرويد، كوسيلة لتعزيز هيمنة محرك البحث الخاص بها"، حسب وكالة "أسوشيتد برس" الأميركية. وأندرويد، أوّل نظامٍ أنشئ للهواتف النّقالة، وبعد وقتٍ قصيرٍ من الزّمن قامت شركة جوجل، بشراء الشّركة، وأعلنت أنّها ستتبنّى مشروع تطوير الأندرويد للهواتف النقّالة، وبذلك أصبح حكرا لجوجل.

وأوضحت المفوضة الأوروبية، أن "جوجل حرمت، من خلال هذه الممارسات، منافسيها فرصة الابتكار والتنافس بجدارة، كما حرمت المستهلكين الأوروبيين من فوائد المنافسة الفعالة في مجال مهم كالهواتف المحمولة".

كما طالبت فيستاجر، جوجل، بوقف الممارسات المنافية للمنافسة، في صفقات التعاقد مع صانعي الهواتف الذكية، وشركات الاتصالات، في غضون 90 يوما.

وإذا لم تلتزم جوجل، فإنها، حسب فيستاجر، ستُواجه الشركة عقوبات إضافية، تتمثل بفرض رسوم تصل إلى 5 بالمائة من متوسط حجم التداول اليومي للشركة الأم "ألفابيت إنك"، في أنحاء العالم.

ويمثل الحكم المذكور، أحدث صراع ضد الاحتكار بين بروكسل وعملاق التكنولوجيا، وذلك في إطار الإعلان عن نتائج تحقيقات استغرقت ثلاث سنوات.