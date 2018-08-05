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ترامب يصف نجم كرة سلّة أميركي بالـ"غباء"

تاريخ النشر: 05/08/2018 - 11:25

ترامب يصف نجم كرة سلّة أميركي بالـ"غباء"
(أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: خالد السيد

قام الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يوم أمس السبت، بإهانة لاعب كرّة السل المحترف، ليبرون جيمس، عبر تغريدة في صفحته على موقع تويتر، لمّح فيها إلى "غباء" جيمس.

وجاءت أتهامات ترامب لجميس، بعد أن قال الأخير في مقابلة مع مراسل قناة "سي إن إن"، دون لِمون، إن الرئيس الأميركي" يستخد الرياضة لتفرقتنا"، مشيرًا إلى مهاجمة ترامب للرياضيين السود الذين رفضوا العنف الذي تمارسه الشرطة تجاه الأميركيين من أصول أفريقية.

وقال ترامب في تغريدته إن "ليبرون جميس أجرى مقابلة لتوه مع أغبى رجل في التلفزيون، دون ليمون. لقد جعل ليبرون يبدو كما لو كان ذكيا وهو أمر ليس بالسهل. أحب مايك!"، مشيرًا (في عبارة أحب مايك) إلى عملاق كرة السلة، مايكل جوردان، الذي اعتزل بعد حصوله على ستّة بطولات، ويناقش محبو هذه الرياضة إن كان ليبرون تفوق على جوردان أما لا.

وسارع أسطورة دوري المحترفين الأميركي لكرة السلة، جوردان، ورياضيون أميركيون آخرون للدفاع عن نجم كرة السلة جيمس بعد أن شكك ترامب في مستوى ذكاءه.

 

 


#ترامب
#ليبرون جيمس
#مايكل جوردان

من عرب 48

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