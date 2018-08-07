جوجل تحتفي بميلاد "الطبيب الفيلسوف" ابن سينا

احتفل محرّك بحث "جوجل" بالذكرى 1038 لميلاد الطبيب الفيسلوف علي الحسين بن عبد الله بن الحسن بن علي بن سينا، المعروف باسم "الشيخ الرئيس" و"أب الطب الحديث" و"أمير الأطباء".

وولد بن سينا عام 980 م (370 هـ)، في قرية "أفشنة" بالقرب من بخارى (وهي أوزباكستان حاليًّا) من أب من مدينة "بلخ" (في أفغانستان حاليًّا) وأم قروية. وكان راغبًا منذ صغره في دراسة الطب، فعكف على قراءة الكتب الطبية، ليبلغ منها مبلغ العلماء في سن صغير، إذ لم يكن يتجاوز عمره 16 عامًا حين ذاع صيته بعد معالجته لمنصور بن نوح الساماني من مرض عجز الأطباء عن شفائه.

وتتلمذ بن سينا على يد عالم متبحّر فلي الفلسفة فنال منها نصيبًا خوّله إلى جانب معرفته العميقة بالطّب ليترك إرثًا يؤول إلى 200 كتاب، واقعةً في مجالات عديدة مختلفة، منها الطب، والعلوم، والرياضيات، وعلم النفس، والفلسفة وحتى الموسيقى. وجاء هذا الإنتاج الغزير والقيّم في عمرٍ لم يزد على 57 عامًا، مات في آخرها متأثرًا بمرض لم يستطع والأطباء شفاءه منه، وذلك في عام 1037 م.

وعلى الرغم من أصوله المسلمة، فقد كفّره الغزالي، وابن كثير، وابن عماد الحنبلي وابن تيمية، باعتبار أن فكره الفلسفي كان امتدادًا لفلسفة الفارابي الطبيعية والإلهية، خاصةً وأنّه استغرق في نظرية الصدور والنفس، كما صاغ برهان الصديقين الشهير في إثبات وجود الله.

ويدعي مخالفوه أنه كان يقول بنفس المبادئ التي كان الفارابيمن قبله ينادى بها بأن العالم قديم أزلي وغير مخلوق، وأن الله يعلم الكليات لا الجزئيات، وأنّه نفى أن الأجسام تقوم مع الأرواح في يوم القيامة.