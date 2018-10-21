يمتاز مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي اللبنانيين، بكونهم سباقين لانتقاد السلطات، ربما لاختلاف تركيبة المشهد السياسي اللبناني عن بقية العالم العربي، بسبب الأحزاب والطوائف المُتعددة التي تتدخل جميعها في قيادة البلد الصغير، مما قد يُتيح لهم مساحة أكبر في توجيه الانتقادات.

ولكن هذه المرة، لم يكتف المغردين اللبنانيين أمس السبت، بانتقاد "مُشكلة" بعينها، وأثاروا قضايا تجمعهم، تتعلق بجميع نواحي حياة المواطن اللبناني، الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

ودشن المغردون وسم (هاشتاغ)، "#بدنا_بلبنان"، تعبيرا عن الأمور التي تنقصهم في بلادهم التي تُعاني من تفشي الفساد ونسب بطالة عالية وفقر وعنصرية وأمور أخرى.

وكتب خطار شهين عن الولاءات الخارجية لبعض المسؤولين في لبنان:

#بدنا_بلبنان

ما يكون في مسؤولين من امراء الحرب أو تابعين للمجرمين في مهلكة المناشير السعوديه لأنن هؤلاء مجرمين وما في عندن ضمير ولا رحمه

ولا إنسانيه — Khtarshaheen (@Khtarshaheen1) October 20, 2018

وقالت غادة دايخ عن البنية التحتية:

#بدنا_بلبنان شوارع فيها زفت مش حياتنا زفت — ghada (@ghadadayekhh) October 20, 2018

وطالبت سيمونا ها، بسيادة لبنان:

#بدنا_بلبنان حكومة حرة مش متبوعة ومش مأجورة ومش مسيرة .. ساعتها منصير نقول صار عنا حكومة ... — Simona Ha (@SimoneHa5) October 20, 2018

ورأى عباس حيدر، أن التغيير في لبنان سوف يحصل بعد أن تتحول التغريدات إلى عمل على أرض الواقع:

#بدنا_بلبنان نفس الشعب اللي على مواقع التواصل يصيروا موجوديين بالواقع... ساعتها يمكن يصير في تغيير.. — Abbas Haidar - عباس حيدر (@absi81) October 20, 2018

وقالت نور أبو زور:

#بدنا_بلبنان كل شي، بدنا حقنا كلبنانية، بدنا نتوظف حسب كفاءتنا، بدنا طرقات منيحة، بدنا دولة تسأل عنّا وعن مشاكلنا. وبدنا كتير بعد ... — Nour Abouzour (@AbouzourNour) October 20, 2018

وكتبت هنادي درويش:

#بدنا_بلبنان العدالة والمساواة بين الرجل والمرأة بلحقوق وإعطاء حق الجنسية لأبناء الأم اللبنانية مثل اولاد الأم الأجنبية من رجل لبناني #جنسيتي_كرامتي — Hanadi darwich (@Hanadi67652234) October 20, 2018

وسخر ريان فواز، من الأوضاع المتردية في لبنان: