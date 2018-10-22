يستمر المستشار في الديوان الملكي السعودي، تركي آل الشيخ، بإزعاج المصريين وإثارة شكوكهم حتى بعد خروجه من قطاع الرياضة المصري وسحب استثماره فيه، لكن ليس بسبب مشكلته مع جماهير فريق الأهلي الذين شتموه منذ نحو أسبوعين، بل بسبب اختفاء الفنانة المصرية آمال ماهر.

واختفت آثار المطربة يوم الثلاثاء الماضي، وتناقل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام القليلة الماضية، أنباء متضاربة حول خبر اختفائها، فمنهم من ادعى أن دوريّة عسكرية داهمت منزلها وصادرت محتوياته واعتقلتها، ومنهم من قال أنها اختفت فور خروجها من مستشفى كانت تتعالج فيها، فيما لا تزال المعلومات حول طبيعة هذا الاختفاء غير واضحة.

وتصدرت ماهر المشهد الفني المصري في الأشهر الأخيرة، بسبب زواجها السري من آل الشيخ، الذي بدأ بالانتقام منها بعد حدوث مشاكل بينهما، فقد ضربها في منزلها وفي الشارع أمام المارة، ولاحقها بشكل شخصي مستخدما علاقاته الوطيدة بالسلطات المصرية، حيث أغلق صيدلية تابعة لشقيقها ومن ثم حاول أن يؤذيها فنيا، حيث منح كلمات أغنية كانت تعمل على إطلاقها، ويزعم أنها من كلماته، للفنانة أصالة، وأغنية أخرى للفنانة أنغام.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر اختفاء الفنانة، الذي أكدته نقابة الموسيقيين أيضا، وتتوجه أصابع الاتهام نحو آل الشيخ، وعبر المغردون عن خشيتهم من أن يكون قد أخفاها في محاولة لابتزازها بشكل أكبر، أو أسواء من ذلك، قتلها.

وطالت الانتقادات نظام عبد الفتاح السيسي، الذي يبدو أنه يمنح صلاحيات للمستثمر السعودي، فوق حدود القانون المصري.

وكتب وليد فاجومي عن اختفاء المُطربة: "شوفوها في السفارة السعودية في الجيزة".

شوفوها في السفارة السعودية في الجيزة#متضامن_مع_امال_ماهر — الفاجومى (@Waleed_Magdy) October 22, 2018

وكتب أحمدي: "فنانة محترمة خلوقة اهتماماتها كلها بلشغل ولا عمرنا سمعنا عليها شي او شفنا عنها شي او بتسب حد مع احترامي لمملكة السعودية مين تركي ال الشيخ عشان يعمل هيك السعودية اكبر من ان تضلم فنانة".

فنانة محترمة خلوقة اهتماماتها كلها بلشغل ولا عمرنا سمعنا عليها شي او شفنا عنها شي او بتسب حد مع احترامي لمملكة السعودية مين تركي ال الشيخ عشان يعمل هيك

السعودية اكبر من ان تضلم فنانة #متضامن_مع_امال_ماهر — 1AHMEDY_ (@1ahmedy_) October 19, 2018

وعبر معتز الإمام، عن خوفه من أن تكون السلطات السعودية قد اغتالتها: "هيعملوا في امال ماهر زي ما عملوا في #خاشقجي ولا ايه ".

هيعملوا في امال ماهر زي ما عملوا في #خاشقجي ولا ايه — Moataz (@MoatazAlemam) October 22, 2018

وقالت فاطمة قرطما: "والله ماحنا ساكتين"

ولفتت سارة سعد إلى أن وسائل الإعلام المصرية لم تذكر موضوع اختفاء ماهر بعد:

واتهم محمد جمال، السلطات المصرية بالتعاون في اختفاءها: "#امال_ماهر_فين يادوله وسخه دي مصرية".

#امال_ماهر_فين يادوله وسخه دي مصرية — MohaMed gmal (@ismaliamusic) October 21, 2018

وقالت أسماء: "جاوبوا ياحكومة امال ماهر راحت فين معقولة وصلنا للمرحلة دي من الذل ....امال ماهر مصرية قبل كل شئ وحقها على المصريين انهم يقفوا جنبها".