نبض_الشبكة: خطاب إردوغان بشأن خاشقجي أثبت "حكمته"

ألقى الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، اليوم الثلاثاء، كلمته بشأن مقتل الصحافي السعودي، جمال خاشقجي، في قنصلية بلاده في إسطنبول، بعد انتظار موقفه طوال فترة التحقيقات والتكهنات التي تلت "اختفاء" الصحافي في الثاني من تشرين الأول/ أكتبور الحالي.

وأوضح التفاعل على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، وخصوصا "تويتر" و"فيسبوك"، أن عددا كبيرا من الناس حول العالم، وفي العالم العربي بشكل خاص، كان يترقب تصريحات إردوغان.

إن تحميل مثل هذه المسألة إلى عدد من موظفي الأمن والاستخبارات لا يطمئننا ولا يطمئن المجتمع الدولي.

ولن يَطمئن ضمير الإنسانية إلا بمحاسبة المسؤولين بدءًا من الذي أصدر الأوامر وصولًا إلى المنفذ. — رجب طيب أردوغان (@rterdogan_ar) October 23, 2018

وركز إردوغان خلال كلمته على عدّة نقاط في قضية اغتيال خاشقجي، وكان أهمها مُطالبته بأن تتم محاسبة جميع من تورطوا في الجريمة، مشددا على أنه لن يكتفي برجال المخابرات السعودية أو موظفي قنصليتها.

وطالب إردوغان أيضا، بتسليم فريق الاغتيال بأكمله لتركيا، إضافة إلى ثلاثة من الموظفين بالقنصلية.

وتفاوتت ردود أفعال مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، بين من وجد أن كلمة إردوغان لم تُضف شيئا على تسريبات التحقيقات التركية بشأن تفاصيل مقتل خاشقجي، وبين من رأى أن الخطاب واف، ويليق برئيس دولة.

ولفت الكاتب والصحافي، معن البياري، إلى أن إردوغان تكلم كرئيس دولة، تعليقا على منتقدي خطابه على مواقع التواصل الاجتماعي: "للتذكير فقط: أردوغان رئيس جمهورية ولا يعمل ثرثارا في فيسبوك".

واستعرض الكوميدي علاء أبو دياب، كلمة إردوغان بشكل ساخر، لافتا إلى أن إدارته لقضية خاشقجي تنم عن ذكاء: "شكله أول سعر ما عجبه، قالهم طالع وكلمة وخطاب وفضايح! بعدين نادوا عليه قالوله خلص تعال بنحسبلك اياه بقد ما بدك.. والجماعة متأكدين انو انتهت لدرجة خلوا العربية تبث الخطاب مباشر!

أردوغان عمل زي امي لما تفاصل البياع.. بتعمل حالها بدها تطلع من المحل عشان يلحقها يقولها خلص تعالي بحسبلك اياها بخمسين!

صراحة ما توقعت منه أكثر.. انا محله بعمل نفس الإشي، فرصة واجتني انقذ مشروعي واقتصادي اللي بنهار، وطوق النجاة وصله لعنده عالبارد المستريح! ابيع 80 مليون تركي عشان الحقيقة؟؟ شو هو أردوغان كاين نبي؟! السياسة فن الممكن، وأردوغان ثعلب سياسة ولعب بالممكنات.. هنيئاً لتركيا فيك".

وسخر الكاتب عبد الله البياري أمارة، من كلمة إردوغان التي تلت ثلاثة أسابيع من تسريبات للتحقيقات التركية لوسائل إعلام حول تفاصيل اغتيال خاشقجي: "طلع أردوغان نفسه تسريبات!!".

وأشار الكاتب التركي، إسماعيل باشا، إلى أن إردوغان لمح في تصريحاته إلى المطالبة بمحاسبة المسؤولين الأكبر عن التخطيط لعملية الاغتيال: "المفهوم من كلمة أردوغان أن تركيا تريد رأس محمد بن سلمان ويقول للأسرة المالكة: قوموا أنتم بالمهمة".

المفهوم من كلمة أردوغان أن تركيا تريد رأس محمد بن سلمان ويقول للأسرة المالكة: قوموا أنتم بالمهمة — إسماعيل ياشا (@ismail_yasa) October 23, 2018

وكتب المذيع ومقدم البرامج، وائل تميمي: "طرح #اردوغان أسئلة بينما يفترض أن يقدم إجابات. حتى أسئلته بدت "ناعمة" لا تحرج وقد كشفت التسريبات إجاباتها سابقاً. شكك في الرواية السعودية لكنه أبقى لها أبواباً تنفذ منها. كتبت أمس أن كشف تفاصيل الجريمة مهمة الإدعاء العام، حيث الحقيقة، لا الرئيس حيث السياسة ومناوراتها ودهاليزها".

طرح #اردوغان أسئلة بينما يفترض أن يقدم إجابات. حتى أسئلته بدت "ناعمة" لا تحرج وقد كشفت التسريبات إجاباتها سابقاً. شكك في الرواية السعودية لكنه أبقى لها أبواباً تنفذ منها. كتبت أمس أن كشف تفاصيل الجريمة مهمة الإدعاء العام، حيث الحقيقة، لا الرئيس حيث السياسة ومناوراتها ودهاليزها — Wael Tamimi (@WaelTamimi) October 23, 2018

وأشار المدون الفلسطيني، أحمد البيقاوي إلى أن الخطاب أكد على أن تركيا التي سوف تتحكم بمجريات ملف الاغتيال: "الملخص: أعلى الهرم السياسي التركي يكذب ويرفض آخر إصدار من الرواية الرسمية السعودية المقدمة لإغلاق الملف، والتأكيد على أن تركيا هي من ستقرر شكل ووقت إغلاق الملف، والإبقاء على الكرة في ملعب السعودية. لا تصعيد كبير، ولا وجود لصفقة، حتى الآن".

الملخص:



أعلى الهرم السياسي التركي يكذب ويرفض آخر إصدار من الرواية الرسمية السعودية المقدمة لإغلاق الملف، والتأكيد على أن تركيا هي من ستقرر شكل ووقت إغلاق الملف، والإبقاء على الكرة في ملعب السعودية.



لا تصعيد كبير، ولا وجود لصفقة، حتى الآن. — أحمد البيقاوي (@Biqawi) October 23, 2018

وقال البروفيسور في الاقتصاد، يوسف اليوسف: "خطاب الرئيس اردوغان اكد على الجانب السياسي لعملية اغتيال خاشقجي وتضمن تأكيد على حصول الجريمة ولم يقدم الأدلة لأنها قضية مرتبطة بالقضاء والأمن ولا يمكنه أن يفصل فيها خاصة وان التحقيق لم يكتمل بعد ....هذا انطباعي على اقل".

خطاب الرئيس اردوغان اكد على الجانب السياسي لعملية اغتيال خاشقجي وتضمن تأكيد على حصول الجريمة ولم يقدم الأدلة لأنها قضية مرتبطة بالقضاء والأمن ولا يمكنه أن يفصل فيها خاصة وان التحقيق لم يكتمل بعد ....هذا انطباعي على اقل — Prof Yousif AlYousif (@Prof_Yousif) October 23, 2018

وانتقد الشاعر علي مواسي، انتقاد إردوغان النابع من قراءة قُطبية للواقع: "ليس مفهومًا، لمَ البعض ليس يعجبه شيء، في نموذج رئيس دولة مثل تركيا، يتصرّف بمنطق المؤسّسات؟ يأتي بصندوق اقتراع، ويُزال بصندوق اقتراع. ألأنّها ليست دولة غربيّة؟ مسلمة الثقافة؟ أم لأنّ رئيسها منتمٍ لحزبٍ علمانيّ ذي ثقافة مسلمة؟ ليس نموذج رجب طيّب أردوغان الرئاسيّ المثال، وثمّة ملاحظات كثيرة حول نهج حكمه خلال السنوات الأخيرة، حيث النزوع نحو الفردانيّة؛ لكنّه قادر على إدارة مصالح شعبه بكرامة، وقادر على تطوير بلده، في جميع المناحي، لتكون قوّة إقليميّة تنافس إسرائيل وإيران والسعوديّة، ببرلمانٍ ودستورٍ وفصل سلطات وتوزيع صلاحيّات، وتمارس أشكالًا مختلفة من اللّاءات في وجه أوروبّا وأمريكا وروسيا.إنّه الحكم بمنطق المؤسّسات والقانون. ليت لدى العرب ولو شيئًا من بعض ذلك".