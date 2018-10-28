  2. ميديا
  3. ميديا

"الخطّ الأخضر" يبحث في مستجدات قضية الخان الأحمر المهدد بالاقتلاع

تاريخ النشر: 28/10/2018 - 17:47

"الخطّ الأخضر" يبحث في مستجدات قضية الخان الأحمر المهدد بالاقتلاع
(تصوير شاشة)
عرب ٤٨

ناقشت حلقة "الخطّ الأخضر"، التي عُرضت مساء أمس، السّبت، على التلفزيون "العربيّ"، جديد قضيّة الخان الأحمر المهددة بالاقتلاع بعد صدور قرار من مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بإرجاء هدمها، إثر مفاوضاتٍ مع الأهالي.

واستضاف البرنامج، الّذي تقدّمه مريم فرح، للبحث في الحلقة كلًا من محامي قرية الخان الأحمر، توفيق جبّارين؛ والصحافي محمد وتد.

وكشف جبّارين في مستهل الحلقة عن تفاصيل خطّة التوصية التي قدّمها باسم الأهالي، قائلًا إنها تتضمّن إزاحةً للقرية من موقعها الحالي مئات الأمتار فقط، مع الحفاظ على ممتلكات ومواشي السكّان، لافتًا إلى أنّ من طلب من الحكومة الإسرائيليّة تأجيل الهدم هو مستشارها القضائي، "وأنا أعتقد أن السبب هو توقيت ما قالته المدعية العامة للجنائيّة الدوليّة، من أن هدم الخان الأحمر هو جريمة حرب".

في حين قال وتد إنّ العالم عندما يسأل الحكومة الإسرائيلية عن الخان الأحمر ويعتبر هدمها جريمة حرب، فإنّ الاحتلال سيفكر مليًا في الخطوات المقبلة، خصوصًا وإنّ إسرائيل تواجه كثيرًا من الأزمات الدبلوماسيّة، بالإضافة إلى المشاكل الداخليّة والصراعات داخل الحكومة الإسرائيليّة نفسها. مشدّدًا على أن الخان الأحمر هو جزء من مخطط أكبر وأوسع يشمل القدس نفسها.

اقرأ/ي أيضًا | باقون في الخان الأحمر

و"الخطّ الأخضر"، برنامج سياسيّ أسبوعي يعرض يوم السّبت من كل أسبوع، الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القدس، ويسلّط الضوء على التحدّيات السّياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة التي تواجه الفلسطينيين داخل الخطّ الأخضر، من إنتاج شركة "الدّيار" وإعداد أحمد دراوشة.

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018

#الخطّ الأخضر
#التلفزيون "العربيّ"
#الخان الأحمر
#بنيامين نتنياهو

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

#نبض_الشبكة: "بطاطس الداخلية"
#نبض_الشبكة: "بطاطس الداخلية"

2018-10-28

"العار يمشي عاريًا": تنصّل شعبي عُماني من زيارة نتنياهو
"العار يمشي عاريًا": تنصّل شعبي عُماني من زيارة نتنياهو

2018-10-27

شاهد: ثلاثة من قتلة خاشقجي يتناولون العشاء بعد الجريمة!
شاهد: ثلاثة من قتلة خاشقجي يتناولون العشاء بعد الجريمة!

2018-10-27

الأكثر قراءة

الجهاد الإسلامي تعلن وقف إطلاق النار وإسرائيل تتهم إيران

الجهاد الإسلامي تعلن وقف إطلاق النار وإسرائيل تتهم إيران

2018-10-27
فجر الأحد: بدء العمل بالتوقيت الشتوي

فجر الأحد: بدء العمل بالتوقيت الشتوي

2018-10-27
قتلى وجرحى في إطلاق نار داخل كنيس بولاية بنسلفانيا

قتلى وجرحى في إطلاق نار داخل كنيس بولاية بنسلفانيا

2018-10-27
شهادتان موجعتان من ترشيحا: هُجرنا ثم عدنا

شهادتان موجعتان من ترشيحا: هُجرنا ثم عدنا

2018-10-27
يجب أن نتوقف عن دعم السعودية في حربها على اليمن

يجب أن نتوقف عن دعم السعودية في حربها على اليمن

2018-10-27