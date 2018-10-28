ناقشت حلقة "الخطّ الأخضر"، التي عُرضت مساء أمس، السّبت، على التلفزيون "العربيّ"، جديد قضيّة الخان الأحمر المهددة بالاقتلاع بعد صدور قرار من مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بإرجاء هدمها، إثر مفاوضاتٍ مع الأهالي.

واستضاف البرنامج، الّذي تقدّمه مريم فرح، للبحث في الحلقة كلًا من محامي قرية الخان الأحمر، توفيق جبّارين؛ والصحافي محمد وتد.

وكشف جبّارين في مستهل الحلقة عن تفاصيل خطّة التوصية التي قدّمها باسم الأهالي، قائلًا إنها تتضمّن إزاحةً للقرية من موقعها الحالي مئات الأمتار فقط، مع الحفاظ على ممتلكات ومواشي السكّان، لافتًا إلى أنّ من طلب من الحكومة الإسرائيليّة تأجيل الهدم هو مستشارها القضائي، "وأنا أعتقد أن السبب هو توقيت ما قالته المدعية العامة للجنائيّة الدوليّة، من أن هدم الخان الأحمر هو جريمة حرب".

في حين قال وتد إنّ العالم عندما يسأل الحكومة الإسرائيلية عن الخان الأحمر ويعتبر هدمها جريمة حرب، فإنّ الاحتلال سيفكر مليًا في الخطوات المقبلة، خصوصًا وإنّ إسرائيل تواجه كثيرًا من الأزمات الدبلوماسيّة، بالإضافة إلى المشاكل الداخليّة والصراعات داخل الحكومة الإسرائيليّة نفسها. مشدّدًا على أن الخان الأحمر هو جزء من مخطط أكبر وأوسع يشمل القدس نفسها.

و"الخطّ الأخضر"، برنامج سياسيّ أسبوعي يعرض يوم السّبت من كل أسبوع، الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القدس، ويسلّط الضوء على التحدّيات السّياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة التي تواجه الفلسطينيين داخل الخطّ الأخضر، من إنتاج شركة "الدّيار" وإعداد أحمد دراوشة.