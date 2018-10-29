زيارة ريغيف للإمارات: "غبشوا الجزء الذي يعتبرونه عورة في الصورة"

شهد الأسبوع الأخير استقبال ثلاث دول عربية لبعثات إسرائيلية رسمية رياضية وسياسية، مما أثار موضوع التطبيع مجددا، بسبب كثافة الزيارات التي تزامنت مع استشهاد عدّة فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزّة المحاصر، على يد جنود الاحتلال.

وأثارت الزيارات الثلاث غضب مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي العرب، لكونها أصبحت المنصة الوحيدة التي يستطيعون من خلالها التعبير عن رفضهم لتواطؤ الأنظمة العربية في التطبيع مع إسرائيل، رغم استمرار معاناة الشعب الفلسطيني جرّاء انتهاكات الاحتلال لحقوقهم بشكل يومي.

ورغم أن التطبيع في سلطنة عُمان وصل إلى حد استقبال سلطانها، قابوس بن سعيد، لرئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، متناسيا دوره في قمع الفلسطينيين، إلا أن أكثر الزيارات فجاجة، كانت مشاركة فريق رياضة الجودو في مباراة في أبو ظبي، التي كانت بمرافقة وزيرة الثقافة والرياضة، العنصرية ميري ريغيف.

وتناول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورة جمعت ريغف برئيس جمعية الجودو الإماراتية، ساخرين منها، كما وتداولوا مقطعا مصورا للوزيرة العنصرية في زيارة لمسجد "الشيخ زايد" في أبو ظبي، تحدثت من خلاله باللغة العبرية.

وكتب وائل عواد ساخرا من تضليل بعض القنوات الإعلامية للقسم السفلي من جسد الوزيرة العنصرية، كونها كانت ترتدي تنورة: "الوزيرة "ريغف" في أبو ظبي،

في الصورة، "غبشوا" الجزء الذي يعتبرونه عورة في الصورة، وابقوا على مشهد دعارة كامل دون تغبيش".

وقالت شيرين عيساوي، إن "ميري ريغيف وزيرة اسرائيلية كانت من أشد المدافعين عن سن قانون منع الأذان في المساجد الفلسطينية وقالت إن الأذان هو (نباح كلاب محمد) واليوم تسير في مسجد داخل أبو ظبي فما الحكمة من ذلك: هل تريد الاعتذار عن إساءتها للإسلام؟

وهل ستبقى في المسجد لحين رفع الاذان فيه؟؟".

ميري ريغيف وزيرة اسرائيلية كانت من اشد المدافعين عن سن قانون منع الاذان في المساجد الفلسطينية وقالت ان الاذان هو(نباح كلاب محمد) واليوم تسير في مسجد داخل ابوظبي فما الحكمة من ذلك: هل تريد الاعتذار عن اساءتها للاسلام؟

وهل ستبقى في المسجد لحين رفع الاذان فيه؟؟ pic.twitter.com/fUsdnmB6RP — Shireen Essawi (@shireenessawi) October 29, 2018

وكتبت إيمان: "وزيرة الثقافة والرياضة الإسرائيلية ميري ريغيف في أبو ظبي معلش الجفاف العاطفي وتبعاته

#التطبيع_خيانة ع كل المستويات ومن جمييع الأطراف".

وزيرة الثقافة والرياضة ال

إسرائيلية ميري ريغيف في أبو ظبي

معلش الجفاف العاطفي وتبعاته #التطبيع_خيانة

ع كل المستويات ومن جمييع الأطراف pic.twitter.com/2b0L3XPnG7 — ايـمـــان (@Hadekkaatona) October 28, 2018

وكتب أنس أبو دعيبس، تعليقا على "اعتياد" الناس على التطبيع: "لا، مش عادي.

ولا، ما بتنجمط.

مشاهد الخنوع العربي والذل في التعامل "الطبيعي" مع ميري ريغيف وكلام الـ"بييس في مسجد أبو ظبي" والجولة القابوسية لعيلة المالكة .. وغيرها وغيراتها.

جيلنا مكتوب عليه يتحمل كثير على ما يبدو، وإن كان ظاهر أن "القادم أعظم"، الصمت عن العار مش خيار.".

ولفت ساهر غزاوي، إلى أن ريغيف صرحت خلال فيديو استقبالها بالمسجد، أنه ثالث أكبر مسجد بعد مسجد مكّة والمدينة، متغاضية عن دور المسجد الأقصى إسلاميا، وحجمه أيضا: ""الشيخة" ميري ريغيف وهي تتجول برفقة مسؤولين إماراتيين في مسجد الشيخ زايد في أبو ظبي قالت إن "مسجد الشيخ زايد يعتبر المسجد الثالث بحجمه بعد مسجد مكة والمدينة"،ماذا تقصد "الشيخة" ريغيف في كلامها المسجد الثالث؟ وماذا عن المسجد الأقصى المبارك؟ وماذا أرادت ريغيف أن تقول وهي في حضرة المسؤولين الإماراتيين؟

إذا كان تقصد من ناحية مساحة وطاقة استيعابية للمصلين فترتيب مسجد الشيخ زايد هو 12 وليس الثالث كما تقول الوزيرة الإسرائيلية، لأن مساحة مسجد الشيخ زايد 22,000 متر مربع، ويستع لـ 40,000 مصلي، بينما المسجد الأقصى مساحته تزيد ستة أضعاف ونصف تقريبا عن مساحة مسجد الشيخ زايد وهي 144.000 متر مربع ويستوعب 250.000 مصلي تقريبا.

أم أن "ريغيف" قالت ذلك متعمدة وعن قصد وسبق إصرار إن مسجد الشيخ زايد هو الثالث بعد مكة والمدينة وليس المسجد الأقصى كما يعتقد المسلمون من ناحية حرمته العظيمة ومكانته الكبرى في الإسلام بعد الحرمين الشريفين، المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف؟

على كلٍ تستطيع ميري ريغيف أن تقول في حضرة جميع الزعماء الخليجيين وحضرة آل منشار وآل شحار وليس فقط في الإمارات ما تشاء وتحضر معها من يقول أيضاً، كلامها سيبقى "ظَز حكي" ويطير في الهواء لا وزن له.. المسجد الأقصى له أهل وأصحاب وليس "مال سايب" وهم فقط المسؤولين عنه ولا كلام يعلو فوق كلامهم."

وعبرت منى حوا عن غضبها لاستقبال ريغيف في الإمارات: "يا حيف.. وزيرة الثقافة والرياضة الصهيونية ميري ريجيف في لحظة امتنان مع رئيس الجودو الإماراتي

ذكروا هذا الوسخ أن التي بقربه عملت كمتحدثة باسم جيش الاحتلال، تكره العرب بالرغم من أصولها المغربية، وهي من ارتدى في مهرجان كان فستانا يهوّد تاريخ القدس، أروني عهداً أكثر بذاءة مما نحن فيه".