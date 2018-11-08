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#من_فلسطين_هنا_اليمن

تاريخ النشر: 08/11/2018 - 10:23

#من_فلسطين_هنا_اليمن
تويتر
عرب ٤٨

بدأ مؤخرًا ناشطون فلسطينيون وعرب حملة على مواقع التواصل الاجتماعي تحت الوسم #من_فلسطين_هنا_اليمن عبر صفحة تحمل ذات الإسم، وهي "حملة مناصرة الشعب اليمني ضد العدوان عليه، والمطالبة بمحاسبة جميع الأطراف التي تشارك فيه"، وفق ما ورد في حساب الحملة على موقع "تويتر".

ومن العبارات التي وردت في الصفحة، أنها العدوان على اليمن هي "حرب إبادة" ولا يجب أن "نخوضها متفرّقين" وهي تأكيد على أن شعب اليمن ليس وحيدًا وأنه لا يزال هناك من يفكّر بهم، مرفقة بصورة من تصميم حنين نزّال:

 وتفاعل المستخدمون مع الحملة من مختلف البلدان العربية، وشاركوا بصور وعبارات تندد هي الأخرى بالعدوان.

وعبّر مستخدم مصري عن تضامنه مع اليمن، بوسم #من_مصر_هنا_اليمن، بعبارة "شعبك أصيل والتحالف عايب"، في إشارة إلى أن الخصم هو ذاته الذي جاء في جملة "شعبك أصيل والخصم عايب" التي غنّاها الشيخ إمام:

  وشارك المغرّد الكويتي "القلم"، تضامنه مع اليمن، وأشاد "بالعزة والكرامة" التي يتحلى بها أهلها (اليمن):

  وقال المغرّد "أبو حيدر" إن العدو هو واحد في اليمن وفلسطين، ألا وهم "قتلة الأطفال" وعبّر عن شكره "للأحرار في فلسطين الأبية":

وأضاف المغرّد "أبو حيدر" في تغريدة أخرى أن أرواح اليمنيين "تستأنس جوعها بالورق المر، لتحيا حياة العزة والكرامة" في إشارة إلى الحرب التي تسببت بمجاعة:

وقال المغرّد عبد الملك راصع، إنه من اليمن ويقدّر مواقف الفلسطينيين الشجاعة وصمودهم في وجه إسرائيل، وشدد على أنهم أصحاب قضية واحدة:

واستنكرت "أمة الملك الخاشب" صمت الشعوب العربية مما آل به الوضع في اليمن نتيجة الحرب التي شنت عليه، وألقت التحية لكل من ناصر اليمن "ولو بكلمة حق متأخرة":

وشارك رامي عبده بصورة من رسم شادي أبو القمبز التي تظهر فيها الطفلة اليمنية أمل حسين التي ماتت من الجوع والمرض في اليمن قبل أيام:

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018

#من فلسطين هنا اليمن
#اليمن
#فلسطين
#العدوان على اليمن

من عرب 48

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