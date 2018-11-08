بدأ مؤخرًا ناشطون فلسطينيون وعرب حملة على مواقع التواصل الاجتماعي تحت الوسم #من_فلسطين_هنا_اليمن عبر صفحة تحمل ذات الإسم، وهي "حملة مناصرة الشعب اليمني ضد العدوان عليه، والمطالبة بمحاسبة جميع الأطراف التي تشارك فيه"، وفق ما ورد في حساب الحملة على موقع "تويتر".

ومن العبارات التي وردت في الصفحة، أنها العدوان على اليمن هي "حرب إبادة" ولا يجب أن "نخوضها متفرّقين" وهي تأكيد على أن شعب اليمن ليس وحيدًا وأنه لا يزال هناك من يفكّر بهم، مرفقة بصورة من تصميم حنين نزّال:

«إنها حرب ابادة مفروضة ، و من العار أن نخوضها متفرقين ، فإما إن ننهض جميعاً ، وإما أن يقتلونا فرادى».#من_فلسطين_هنا_اليمن pic.twitter.com/9C7gCzQIND — من فلسطين هنا اليمن (@PalestineYemen) November 7, 2018

وتفاعل المستخدمون مع الحملة من مختلف البلدان العربية، وشاركوا بصور وعبارات تندد هي الأخرى بالعدوان.

وعبّر مستخدم مصري عن تضامنه مع اليمن، بوسم #من_مصر_هنا_اليمن، بعبارة "شعبك أصيل والتحالف عايب"، في إشارة إلى أن الخصم هو ذاته الذي جاء في جملة "شعبك أصيل والخصم عايب" التي غنّاها الشيخ إمام:

وشارك المغرّد الكويتي "القلم"، تضامنه مع اليمن، وأشاد "بالعزة والكرامة" التي يتحلى بها أهلها (اليمن):

و اسمحوا لي اللحاق برَكبِكم و أقول هنا #الكويت هنا فلسطين هنا اليمن.. نشَدُّ على أياديكم.. و نرفع رؤوسنا بكم يا بَقِيَّة العز و الكرامة لأمة محمد (ص)

#من_فلسطين_هنا_اليمن — القلم (@PeN_711) November 7, 2018

وقال المغرّد "أبو حيدر" إن العدو هو واحد في اليمن وفلسطين، ألا وهم "قتلة الأطفال" وعبّر عن شكره "للأحرار في فلسطين الأبية":

#من_فلسطين_هنا_اليمن

شكرا للاحرار في فلسطين الابيه ونقول لهم بان عدونا واحد وهم قتله الاطفال .. ونحن باذن الله ماضون حتى الانتصار عليهم ودحرهم باليمن وفلسطين pic.twitter.com/RJLGa7Ifgo — ابو حيدر حساب بديل (@Abohaider22) November 6, 2018

وأضاف المغرّد "أبو حيدر" في تغريدة أخرى أن أرواح اليمنيين "تستأنس جوعها بالورق المر، لتحيا حياة العزة والكرامة" في إشارة إلى الحرب التي تسببت بمجاعة:

هنـا ترقـد أرواح تستأنــس جوعهــا بالــورق المُــرّ

لتـحــيـا حيـــــاة العــــــزة والكــرامـــــة#من_فلسطين_هنا_اليمن pic.twitter.com/FLQwdQralX — عبد الرحمن يوسف (@abdulr37man88) November 7, 2018

وقال المغرّد عبد الملك راصع، إنه من اليمن ويقدّر مواقف الفلسطينيين الشجاعة وصمودهم في وجه إسرائيل، وشدد على أنهم أصحاب قضية واحدة:

نحن من اليمن نقدر مواقفكم الشجاعه التي هزت اليهود نقدر صمودكم في وجه اسرئيل ونقوللكم بان قضيتنا وحده وعدونا وحد وقريبن انشالله سنرد لكم الجميل يا اهل العز والنخوه تحيه لكم يا اهل فلسطين#من_فلسطين_هنا_اليمن — عبدالملك راصع (@a_rasa2011) November 7, 2018

واستنكرت "أمة الملك الخاشب" صمت الشعوب العربية مما آل به الوضع في اليمن نتيجة الحرب التي شنت عليه، وألقت التحية لكل من ناصر اليمن "ولو بكلمة حق متأخرة":

#من_فلسطين_هنا_اليمن

نحيي كل من ناصرنا ولو بكلمة حق حتى لو كانت نصرتهم متأخرة لنا

بينما نحن نقف مع كل قضايا أمتنا

ونستغرب من صمت الشعوب العربية الحرة تجاه قضاياها المركزية وتجاه مظلومية #اليمن_السعيد

الذي أضحى تعيسا جريحا بسبب عدوانهم الغاشم منذ 4سنوات https://t.co/ArSuMsJCLi — أمة الملك الخاشب (@AmatLmalik) November 6, 2018

وشارك رامي عبده بصورة من رسم شادي أبو القمبز التي تظهر فيها الطفلة اليمنية أمل حسين التي ماتت من الجوع والمرض في اليمن قبل أيام: