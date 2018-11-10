الصحافيون المصريون يقاطعون رئيس نادي الزمالك

نشر مجلس نقابة الصحافيين المصرية، اليوم السبت، بيانًا قال فيه إنه يمنع نشر اسم وصورة البرلماني مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، لمدة عام، وذلك على خلفية منع منصور لصحافيين من دخول مقر النادي.

وهدد المجلس في بيانه، بإحالة أي صحافي يخالف هذا القرار للتحقيق النقابي.

وقال المجلس إنه توجه إلى النائب العام نبيل صادق، وطلبوا منه تمكين الصحافيين أعضاء الجمعية العمومية، من دخول مقر النادي، غربي القاهرة، مع توفير الحماية لهم.

وقرر المجلس مخاطبة البرلمان للاستجابة لأية طلبات للنيابة العامة، تمكنها من استكمال التحقيقات في البلاغات المقدمة من الصحافيين ضد منصور.

ويمتلك النائب في مجلس النواب المصري، حصانة يضمنها له الدستور، والتي تحظر استدعاءه للتحقيق قبل رفعها عنه، وهو ما جعل المجلس النيابي يرفض استدعاءه في مرات سابقة.

واتهم صحفيون والأربعاء الماضي، في بلاغ للنيابة العامة، مسؤولي وأفراد أمن نادي الزمالك بالاعتداء عليهم بناءً على تعليمات من رئيس النادي.

ومنع منصور من ذوي العضوية العاملة بالنادي، الدخول إليه منذ عدة أسابيع دون إبداء أسباب، وفق تقارير مصرية محلية.

وقررت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، إيقاف منصور عن أي نشاط يتعلق بكرة القدم تحت مظلة الاتحاد القاري لمدة عام، وتغريمه مبلغ 40 ألف دولار، وإذا لم ينفذ القرار سيتم حرمان الزمالك من المشاركة في بطولة الكونفدرالية الإفريقية الموسم الجديد.