36 انتهاكًا "حمساويًّا" بحق الصحافيين خلال 48 ساعة

ارتكبت حركة حماس، 36 انتهاكًا بحق الصحافيين في قطاع غزة، خلال اليومين الماضيين، وفق ما قالت نقابة الصحافيين الفلسطينيين، اليوم الأحد، في بيان صحافي، نقلت عنه وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وقالت النقابةُ في بيانها إن من بين الانتهاكات 17 حالة اعتقال، أُفرج عن 10 وما زال 7 منهم رهن الاعتقال، و7 حالات اعتداء بالضرب والاستيلاء على أجهزة خلوية ومعدات عمل صحافي .

وذكرت أن 12 صحافيا وصحافية تلقوا بلاغات استدعاء وتهديد وفرض الاقامة الجبرية، كما سجلت 6 حالات استدعاء، و4 حالات تهديد، و2 حالة فرض اقامة جبرية في المنزل لمدة أربعة أيام.

واستنكرت النقابة، استمرار الانتهاكات التي ترتكبها أجهزة حماس بحق الصحافيين في قطاع غزة ومواصلتها اعتقال الزملاء واستدعاء آخرين.

وقالت إن الصحافي أسامة الكحلوت ما يزال معتقلا منذ أربعة أيام في ظروف صحية صعبة نتيجة الاعتداء عليه من قبل أجهزة حماس، كما اعتقلت مساء أمس الصحافي إيهاب فسفوس الذي يُعاني من أزمة قلبية .

وجددت النقابة مطالبتها حركة حماس بالإفراج الفوري وغير المشروط عن كافة الصحافيين الذين ما زالوا رهن الاعتقال في سجونها، وهم: أحمد سهمود، وماجد قديح، وإيهاب فسفوس، وجمعة دلول، ومصطفى الدحدوح، وأحمد الشنباري، وأسامة الكحلوت.