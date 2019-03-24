تطبيق لعلاج رهاب المرتفعات أكثر نجاعة من الطبيب النفسي

كشفت دراسة هولندية حديثة نشرت مجلة "غاما" العلمية، أنّ استخدام تطبيق للواقع الافتراضي المعزّز عبر الهواتف الذكية، ونظّارات من الكرتون، قد تساهم في تخليص من يعانون من رهاب المرتفعات من معاناتهم، من خلال توظيفها ضمن علاج معرفي سلوكي، دون الحاجة للجوء إلى طبيب نفسي، وفق ما أظهرته الدراسة.

ولاختبار فاعلية التطبيق دعا الباحثون 193 متطوعًا من البالغين الذين يعانون من رهاب المرتفعات ووزعوهم بين مجموعتين عشوائيا إحداهما استخدمت العلاج بالواقع الافتراضي والأخرى لم تستخدم هذا العلاج ولا غيره.

وملأ المشاركون استمارة استبيان لتقييم أعراض الرهاب لديهم في بداية الدراسة وبعد ثلاثة أشهر؛ وبناء على الإجابات في تلك الاستمارات خلصت دونكر وزملاؤها إلى أن المتطوعين الذين استخدموا التطبيق تحسنت حالتهم بشكل ملحوظ، مقارنةً بالتّحسّن الّذي طرأ على حالة المتعالجين لدى معالجين نفسيين.

الصفحة الرئيسية للتطبيق

والتطبيق الذي يشبه اللعبة، يأخذ مستخدميه لمواجهة سلسلة من التحديات التي تكون مرعبة لشخص يعاني من رهاب المرتفعات مثل إصلاح مصباح بالوقوف على سلم أو في شرفة مرتفعة وإنقاذ قطط من على جسور مرتفعة للمشاة.

وبحسب "رويترز"، قالت الطبيبة النفسية المتخصصة في العلاج المعرفي السلوكي، تارا دونكر، إن الدراسة تظهر أن "رهاب المرتفعات يمكن معالجته بفاعلية دون اللجوء لطبيب من خلال العلاج الذي نقدمه عبر تطبيق على الهاتف الذكي يسمى ‘زيروفوبيا‘ إضافة إلى نظارات واقع افتراضي بسيطة لا تكلف سوى عشرة دولارات".

وتابعت قائلة إنّ "هذا يعني أن هناك وسيلة لعلاج فعال لأنواع معينة من الرهاب بتكلفة لا تذكر مقارنة بجلسات العلاج وجها لوجه أو العلاج بالتعرض لتقنيات متطورة باهظة من الواقع الافتراضي"، موضحةً أنّ "تحديات الواقع الافتراضي في التطبيق مصممة لتشمل عددًا كبيرًا من المواقف التي تسبب الخوف للمصابين برهاب المرتفعات".