‏المعتقلون بسجون السيسي والمخفيون قسرًا... #عيدهم_مش_معانا

أطلق مغردون مصريون، وسم "#عيدهم_مش_معانا"، ليتحدثوا عن المعتقلين في سجون الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وعن الغائبين خلف القضبان، بسبب السلطات القمعية.
وعبّر المغردون من خلال الوسم، عن استيائهم واستنكارهم الشديديْن لما يلقاه مواطنون وناشطون مسجونون، من ظلم وتعذيب.
كما سلّط المغردون، الضوء، على المختفين قسريا، الذين لا يعلم أحد أين يقضون عيدهم، مشيرين إلى أن أهاليهم؛ حُرموا منهم في العيد.
وكتب مغرد: "لانهم احرار لانهم لا يقبلون الظلم لانهم لا ينزلون علي رأي الفسدة لانهم اصحاب مبادئ ومثل وقيم لانهم يحبون دينهم لانهم يريدون لبلادهم مستقبل افضل لانهم يحبون لابنائهم واحفادهم الافضل لانهم باعوا دنياهم رخيصة لانهم اشتروا جنة عرضها السماوات والارض لان نفوسهم اعلي #عيدهم_مش_معانا".
لانهم احرار— Amr Adel (@amradeladelamr) August 11, 2019
لانهم لا يقبلون الظلم
لانهم لا ينزلون علي رأي الفسدة
لانهم اصحاب مبادئ ومثل وقيم
لانهم يحبون دينهم
لانهم يريدون لبلادهم مستقبل افضل
لانهم يحبون لابنائهم واحفادهم الافضل
لانهم باعوا دنياهم رخيصة
لانهم اشتروا جنة عرضها السماوات والارض
لان نفوسهم اعلي
#عيدهم_مش_معانا
وكتبت مغردة، قامت بإرفاق صورة الرئيس الراحل، محمد مرسي، "قلوبنا تشتاق الي وجودكم حتي تكتمل فرحتنا في صلاة العيد في مصر #عيدهم_مش_معانا".
قلوبنا تشتاق الي وجودكم حتي تكتمل فرحتنا في صلاة العيد في مصر#عيدهم_مش_معانا— Amal Moawad (@MoawadAmal) August 12, 2019
اشتقنا الي الوجوه السمحة في المساجد والساحات تنظم المصلين و المصليات والأطفال
فك الله اسر المعتقلين الشرفاء وفرج كربهم
قلبنا مجروح
ربنا يرحم المعذبين في المعتقلات وتقبل من لقى ربه مجاهدا pic.twitter.com/hKfRuenqNN
وأرفقت مغردة صورة كُتب عليها "لن تكتمل فرحتنا إلا بحرية كل الأسرى".
#عيدهم_مش_معانا pic.twitter.com/aus6iOUKZ8— براءالحاتي (@booby_2000) August 11, 2019
وقال مغرد: "رصدت «التنسيقية المصرية للحقوق والحريات» خلال الأسبوع الماضي منذ يوم 2 أغسطس حتى 8 أغسطس 2019، 222 حالة انتهاك لحقوق الإنسان في مصر، تنوعت بين 109 حالة اعتقال تعسفي، و26 حالة إخفاء قسري، و19 حالة من القتل خارج إطارالقانون، و68 حالة محاكمات وانتهاكات أخرى".
#عيدهم_مش_معانا— معاذ (@L2UC2kx7sgYUawA) August 11, 2019
رصدت «التنسيقية المصرية للحقوق والحريات» خلال الأسبوع الماضي منذ يوم 2 أغسطس حتى 8 أغسطس 2019، 222 حالة انتهاك لحقوق الإنسان في مصر، تنوعت بين 109 حالة اعتقال تعسفي، و26 حالة إخفاء قسري، و19 حالة من القتل خارج إطارالقانون، و68 حالة محاكمات وانتهاكات أخري
وذكر مغرد تفاعل مع الوسم، عبارة؛ "مصر فى السجن"، في إشارة لكثرة المعتقلين والمظلومين.
#عيدهم_مش_معانا— على هلباوي (@Ali_helbawy) August 12, 2019
مصر فى السجن
وكتب مغرد: "اللهم فك أسر المعتقلين وتقبل من قتله العسكر ق منزلة الشهداء وألهم أهلهم الصبر والسلوان يارب العالمين وانتقم لنا من كل الظالمين ومن عاونهم ومن رضي بظلمهم".
اللهم فك أسر المعتقلين وتقبل من قتله العسكر ق منزلة الشهداء وألهم أهلهم الصبر والسلوان يارب العالمين وانتقم لنا من كل الظالمين ومن عاونهم ومن رضي بظلمهم .#عيدهم_مش_معانا— محمد صبري (@mohammedsabry1m) August 12, 2019
وكتبت مغردة، قامت بإرفاق صورة عدد من المواطنين لمصريين الذين قُتلوا بسبب السلطات: "مش ناسينكم كمان ..في قلوبنا ..ضحيتوا بنفسكم عشان نعيش ومازلنا مش عارفين نعيش ...رحتوا بلاش.منتظرين حقكم يرجع".
#عيدهم_مش_معانا— مشييييييييييييئة الله (@MASHALLAH101) August 12, 2019
مش ناسينكم كمان ..في قلوبنا ..ضحيتوا بنفسكم عشان نعيش
ومازلنا مش عارفين نعيش ...رحتوا بلاش.منتظرين حقكم يرجع pic.twitter.com/KyeqpdLfLu
وقال مغرد قام بإرفاق صورة مرسي: "هتفضل حي في قلوبنا سيدي الرئيس الشهيد عيدك في الجنة يا ريس".
هتفضل حي في قلوبنا سيدي الرئيس الشهيد— Mido 22 (@mido_hamza22) August 11, 2019
عيدك في الجنة يا ريس #عيدهم_مش_معانا pic.twitter.com/9zgyXTnKlx
وذكرت مغردة أن "العيد مش ليه اي شعور لما اهالي المعتقلين يرحوا احتمال الزياره الاستثنائية ليلة العيد يبقي دا عيد العيد بطلوعهم... عيد بخروج مصر من ايدي الانقلاب".
#عيدهم_مش_معانا— hala (@halak3121) August 12, 2019
العيد مش ليه اي شعور
لما اهالي المعتقلين يرحوا احتمال الزياره الاستثنائية ليلة العيد
يبقي دا عيد
العيد بطلوعهم...
عيد بخروج مصر من ايدي الانقلاب
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