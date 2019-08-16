"إنستغرام" تتيح لمستخدميها الإبلاغ عن الأخبار الزائفة

أعلنت منصة "إنستغرام"، التابعة لشركة "فيسبوك"، أنه أضافت خاصية تتيح للمستخدمين الإبلاغ عن المنشورات، التي يعتقدون أنها زائفة، وذلك في مسعى منها لمنع ظهور المعلومات المضللة وغيرها من الانتهاكات على منصتها.

ولا تحظر شركة "فيسبوك" نشر معلومات زائفة في أي من خدماتها للتواصل الاجتماعي، لكنها تتخذ خطوات للحد من انتشارها وتحذر المستخدمين بشأنها.

ولدى "فيسبوك" 54 شريكاً لفحص الحقائق، يعملون بـ 24 لغة. إلا أن برنامج التبليغ على المعلومات الزائفة على "إنستغرام" سيكون متاحاً في الولايات المتحدة فقط حالياً. وقالت المتحدثة باسم "فيسبوك"، ستيفاني أوتواي، إن "هذه خطوة أولية حيث نعمل باتجاه نهج أكثر شمولاً لمعالجة المعلومات المضللة".

ومن الجدير بالذكر، أن اتهامات كثيرة واجهت شركة "فيسبوك" ومختلف التطبيقات التي تملكها، بعدم اللامبالاة في مجابهة الأخبار الزائفة، والمساهمة في تضليل الرأي العام، وتحييد الوقائع والأحداث عن حالتها الحقيقية،وهو ما انعكس على أكثر من الناحية السياسيّة، بينها الانتخابات الأميركية، وملفات أخرى كثيرة مثل اغتيال الصحافي السعودي، جمال خاشقجي، وغيرها من الملفات التي شغلت العالم في السنوات الأخيرة.