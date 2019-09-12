الكويت: #غرامة_البيجامة_ألف_دينار لحماية "الذوق العام"

تعتزم الكويت سنّ قانونٍ يغرّم من يظهرون في الأماكن العامة بملابس النوم (بيجامة) بغرامة قد تصل إلى ألف دينار أي ما يعادل نحو 3300 دولار، وذلك بدعوى حماية القيم والذوق العام، وهو ما أثار جدلًا بين مؤيّد للقانون ومعارض له.

ووفق ما أوردته صحيفة "القبس" فإن النائب ماجد المطيري، الّذي تقدّم باقتراح القانون، حدد في اقتراحه 11 سلوكا بالأماكن العامة تستوجب العقاب لمرتكبيها منها الظهور بزي يحمل صورا أو عبارات مسيئة للذوق والآداب والتلفظ بألفاظ خادشة للحياء والكرامة والتنقل ببيجامة النّوم.

النائب ماجد موسى المطيري يقترح قانوناً لحماية الذوق العام: تغريم مرتدي #بيجامة النوم في الأماكن العامة

والعقوبات تشمل متجاوزي طوابير الانتظار و البصق في الشارع#غرامة_البيجامة_الف_دينار pic.twitter.com/a2VT4mSuJb — الـــدِّقَـــــــلْ (@ali___alsaqer) September 12, 2019

كما تشمل السلوكيات المستهدفة في مشروع القانون رفع صوت الموسيقى والتعدي على حق الآخرين في الطوابير والخدمات، وتصوير الآخرين خفية بقصد السخرية والمقالب، والبصق، وإلقاء بقايا الطعام والأدخنة من نوافذ السيارات في الطرقات.

ويمنح المقترح وزير الداخلية أو من ينوب عنه الحق في إصدار لوائح وقرارات بالأفعال التي من شأنها الإخلال بالذوق العام والآداب العامة على أن يتم تغليظ العقوبة في حال تكرار المخالفة.

وذكر المطيري في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أنه يأتي "نظرًا لما شهدناه في الفترة الأخيرة من انفلات أخلاقي وظهور بعض السلبيات الدخيلة والغريبة عن المجتمع الكويتي.. لا سيّما في الأماكن العامّة، وتشغيل الموسيقى بصوت مرتفع ممّا يسبّب الإزعاج للآخرين" معتبرًا أنّ هذه المظاهر "تشكّل خطورةً على الهويّة الكويتيّة المنضبطة والمعروف عنها الالتزام الأخلاقي ومراعاة شعور الآخرين".

وتصدر وسم #غرامة_البيجامه_ألف_دينار موقع التّواصل الاجتماعيّ "تويتر" في الكويت، ليحتلّ المركز الأول في قائمة الأكثر تداولًا، حيث اعتبر غالبية المشاركين أن هذه القضية لا تمثل أهمية كبيرة وسط المشكلات التي تعاني منها البلاد وأهمها تأخر التنمية، والفساد، والاختلاسات، وزحمة الطرق وتفاقم قروض المواطنين.

كنا عايشين مرتاحين بس ناقصنا قانون البجايم والحمدلله اكملت الحين شكرا للنائب صاحب الاقتراح#غرامه_البيجامه_الف_دينار pic.twitter.com/yZYCWg1FoU — عبدالعزيز الشايع (@alshaye3) September 12, 2019

وانتشرت عدّة تغريدات ساخرة من الفكرة ومن توقيت طرحها في وقت يئن فيه المواطن من مشكلات أهم لا تسترعي اهتمامات النواب والمسؤولين.

وكتبت المغرّدة عبير جمعة على حسابها في "تويتر" مخاطبةً المطيري: "تركت أهم موضوع يعاني النّاس منه، ألا وهو الدّيون الّتي كسرت ظهورهم وخاصّةً المتقاعدين، الّذي بالكاد تكفيهم رواتب التّقاعد".

#غرامة_البيجامة_الف_دينار

والله على بالي عندك سالفه

الحين تركت اهم موضوع اللي الناس متلوعة منه ألا وهي هالديون وانكسرت ظهرها وخصوصا المتقاعدين اللي يادوب معاشاتهم توفي لاول اسبوع ومنتف من ربا فوائد التامينات ويحاتي اشلون بيدبر عمرن لآخر شهر ورايح بي على مقترح يفشل

ونعمة النائب pic.twitter.com/xYW44OqlNw — عبير الجمعه (ر.م.أ) (@AbeerAlsamt) September 12, 2019

فيما رأى مغرّد آخر أنّ على القانون أن يهتمّ بتجريم ارتداء النساء لملابس "قصيرة ضيّقة وفاتنة".