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فيلم سعوديّ للمخرجة هيفاء المنصور في افتتاح مهرجان إسرائيليّ

تاريخ النشر: 18/11/2019 - 17:46

فيلم سعوديّ للمخرجة هيفاء المنصور في افتتاح مهرجان إسرائيليّ
المخرجة السعودية هيفاء منصور (أرشيفية - أ ف ب)
عرب ٤٨

قال حساب "إسرائيل بالعربية" في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن فيلمًا سعوديا سيُعرض في افتتاح مهرجان خاص بأفلام المرأة، والذي سيُنَظّم في كانون الأول/ ديسمبر المقبل، في القدس المحتلة.

وكتب الحساب في تغريدة: "سيفتتح فيلم ’المرشحة المثالية’ للمخرجة السعودية هيفاء المنصور، مهرجان سينما المرأة الإسرائيلي الذي سيقام في مدينة أورشليم القدس (المحتلة) في الشهر المقبل".

وأضاف: "يشار إلى أن الفيلم السعودي حاز (على) جائزة لجنة التحكيم في مهرجان البندقية ويمثّل المملكة العربية السعودية في منافسات جائزة أوسكار". دون أن يوضح ما إذا كانت اللجنة المسؤولة عن تنظيم المهرجان، قد استأذنت المخرجة أم لا، كما لم يُعرف إذا ما كان أحد من فريق عمل الفيلم، سيشارك في المهرجان.

ويدور الفيلم الذي تم تصويره في السعودية، حول طبيبة سعودية ترشح نفسها للانتخابات البلدية، وتلعب فيه دور البطولة ميلا الزهراني، ونورا العوض، ومن تأليف هيفاء المنصور.

وكانت لجنة جوائز الأوسكار السعودية اختارت فيلم "المرشحة المثالية"، كمنافس عن فئة الأفلام الروائية الدولية.

وفي وقت سابق، قالت المنصور، في معرض حديثتها عن الفيلم، لوكالة "رويترز" للأنباء، إنّ تقديم بطلة للفيلم هو في حدّ ذاته تمكين غير مباشر للنساء".

وأوضحت منصور أنّ "أكثر شخصية ستحقق مكسبا في هذا الفيلم هي الفتاة. إنها ليست شخصية فرعية إنها الشخصية الرئيسية. وتجد نفسك تستثمر الوقت والجهد في متابعة رحلتها وتقع في حبها وتشجعها وهذا أمر من المهم للغاية أن يراه جمهور محافظ".


#فيلم سعودي
#هيفاء المنصور
#تطبيع
#إسرائيل

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