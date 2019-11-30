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"فيسبوك" يصحح منشورات "الأخبار الكاذبة".. ماذا عن حرية التعبير؟

تاريخ النشر: 30/11/2019 - 12:36

"فيسبوك" يصحح منشورات "الأخبار الكاذبة".. ماذا عن حرية التعبير؟
توضيحية (pixabay)
عرب ٤٨

أصدر موقع التّواصل الاجتماعي "فيسبوك" أوّل إخطار بتصحيح لمنشور أحد مستخدميه، اليوم، السّبت، وذلك بطلب من حكومة سنغافورة، ضمن خطواته الّتي يتّخذها لمكافحة الأخبار الكاذبة، وفق ما أعلنه الموقع.

وقال الإخطار الذي اطلع عليه بعض المستخدمين في سنغافورة إن "‘فيسبوك‘ ملتزم من الناحية القانونية بإخطاركم أن حكومة سنغافورة تقول إن هذا المنشور يحتوي على معلومات غير صحيحة".
وأدُرج إخطار التصحيح أسفل المنشور الأصلي دون أي تعديلات على النص لكن أمكن لمستخدمين آخرين داخل وخارج البلد الاطلاع عليه.

وقالت حكومة سنغافورة يوم الجمعة إنها طلبت من "فيسبوك" نشر إخطار تصحيح لمنشور بتاريخ 23 تشرين الثاني/ نوفمبر؛ في المقابل، دعا "فيسبوك" إلى اتخاذ نهج متأن في تطبيق قانون جديد لمكافحة "الأخبار الكاذبة" وذلك من أجل حماية حرية التعبير.

وقال متحدث باسم "فيسبوك" في بيان بالبريد الإلكتروني إنّه "بموجب القانون السنغافوري وضع فيسبوك شارة على المنشورات التي تقرر الحكومة أنها تحتوي على معلومات غير صحيحة".

وأضاف البيان أنّه "نظرا لأنها الأيام الأولى لسريان القانون فنحن نأمل أن تؤدي تأكيدات حكومة سنغافورة بأنه لن يؤثر على حرية التعبير إلى اتباع أسلوب مدروس وشفاف في تنفيذه".


#فيسبوك
#سنغافورة
#الأخبار الكاذبة
#حرية التعبير

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