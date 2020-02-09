ترامب: المزيد من الصور المزيفة للتقليل من شأني

أثارت صورة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مؤخرًا، سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي، من البشرة "البرتقالية" الزائفة، التي أوضحتها الصورة من خلال خط يفصل بين لون بشرته البيضاء ومستحضرات التجميل.

ونشر المصور الخاص للبيت الأبيض، ويليام مون، على حساب "صور البيت الأبيض"، وهو حساب رسمي حكومي على موقع "تويتر"، صورا رسمية لترامب.

ونشر مون على "تويتر" صورة لترامب مرفقًا وصفًا دقيقا لتحركاته، وأرفق مون مع الصورة نصا كتابيا، نشره يوم الجمعة الماضي.

⁦@realDonaldTrump⁩ returns to the White House from Charlotte, North Carolina. Photo by William Moon at the South Lawn of the White House on February 7, 2020 pic.twitter.com/n1a1Z93LrJ — White House Photos (@photowhitehouse) February 7, 2020

وغردت مواطنة أميركية تدعلا ستيفاني كينيدي، نافيةً أن الصورة ملفقة بقولها إن "صاحب البشرة البرتقالية يدعي أن هذه الخط الذي ظهر على جبهته كان ملفقا، ولكن ترامب لم يقدر على أن يتغلب على عقدة الأنا".

#OrangeFace Claims Viral Photo of His Tan Lines Was ‘Photoshopped’



Um, no it wasn’t. The photo was a blunt force blow to Trump’s ego. The malignant narcissist cannot handle the hideous truth. What a painful pity. https://t.co/N5CY5A9dmc — Stephanie Kennedy (@WordswithSteph) February 9, 2020

وغردت صوفيا كلارك "ترامب النرجسي قضى معظم حياته في إهانة الأشخاص على أساس المظهر ، والآن ينفي أن صورته مفبركة، الأمر الذي يظهر ضعفا في شخصيته".

The narcissistic man who spent his entire life body-shaming & insulting the looks of other people,loses his shit after some of that came back at him.A snowflake with fragile ego & low self esteem?yeah I guess#OrangeFace #TrumpIsACoward https://t.co/aDg0dlL9Xh



#SundayThoughts — Sofia Clarck (@ClarckSofia) February 9, 2020

وغرد أبو أسعد : أن ترامب زائف".