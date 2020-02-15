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اختراق حسابات كتائب القسام وموقع المجد الأمني بـ"واتساب" و"تلغرام"

تاريخ النشر: 15/02/2020 - 15:50

اختراق حسابات كتائب القسام وموقع المجد الأمني بـ"واتساب" و"تلغرام"
توضيحية (pixabay)
عرب ٤٨

أعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية وموقع المجد الأمني التابع لحركة حماس اليوم، السبت، عن اختراق منصّاتها من قبل مخترقين إسرائيليّين.

كما أكّدت "القسّام" أن مجموعاتها على تطبيق "واتساب" تعرّضت للاختراق، مبيّنة أنّه تمّ نشر رسائل "عارية عن الصحة" في هذه المجموعات.

ودعت الكتائب جميع متابعيها إلى مغادرة المجموعات، مؤكّدةً أنها ستعيد تزويد المتابعين بروابط مجموعاتها الرسمية الجديدة خلال الفترة القريبة القادمة.

ومساء أمس الجمعة، أعلن موقع "المجد" التّابع لحركة حماس اختراق مجموعات على منصّتي "واتساب" و"تلغرام" يوم أول أمس، الخميس، من قبل أجهزة المخابرات الإسرائيلية.

واعتبر موقع "المجد" أن استهدافه تم "في ظل دوره الرئيس في كشف ومحاربة أساليب المخابرات الصهيونية وعملائها، وعمله المستمر في تحصين المجتمع الفلسطيني" وفق ما جاء في بيانه الرسمي.

ودعا الموقع كافة مشتركي مجموعاته في منصتي "تلغرام" و"واتساب" إلى مغادرتهما وعدم التعاطي مع ما ينشر عليهما، مؤكدة أن بعض ما يُنشر يحتوي على روابط اختراق.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#اختراق
#حماس
#كتائب القسام
#موقع المجد
#تلرام
#واتساب

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