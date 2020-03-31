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موقع "تويتر" يحجب حسابات خامنئي

تاريخ النشر: 31/03/2020 - 13:54

موقع "تويتر" يحجب حسابات خامنئي
الخامنئي (أرشيفية أ ب)
عرب ٤٨/ الأناضول

حجب موقع "تويتر"، اليوم الثلاثاء، عدة حسابات بلغات مختلفة، للمرشد الإيراني الأعلى، على خامنئي.

وعند دخول المتابعين لحسابات خامنئي، تظهر لهم رسالة حجب الحساب "لانتهاك قوانين تويتر".

وبعد فترة وجيزة تم إزالة الحجب عن حسابين لخامنئي باللغتين الفارسية والإنكليزية، فيما بقيت حساباته باللغات العربية والأردية والفرنسية محجوبة.

ولم يصدر أي تعليق على الحجب، من مكتب المرشد الإيراني حتى اللحظة، بحسب ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

يُشار إلى أنّ موقع التواصل الاجتماعي تويتر حجب حسابات خامنئي عدة مرات في أوقات سابقة.


#خامنئي
#تويتر

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