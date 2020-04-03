فيروز تصلي للعالم في زمن "كورونا"

كما شهدها محبوها وعشاقها، لم تترك فيروز محنة إلا وكان لصوتها يحمل جمالية مقاومة لرد أوجاع الناس في حروبهم ومعاناتهم، ولكن هذه المرة اختارت أن ترفع صوتها بصلاة عبر قراءة شفهية من الإنجيل المقدس، في مقطع فيديو مصوّر بثّته قناتها عبر منصة "يوتيوب" اليوم، الجمعة.

وتلت فيروز في المقطع المسجل قائلة "يا رب لماذا تقف بعيداً، لماذا تختفي في أزمنة الضيق. لكلماتي اصغ يا رب، تأمل صراخي، استمع لصوت دعائي يا ملكي وإلهي لأني إليك أصلي، أوجه صلاتي نحوك وأنتظر".

وظهرت السيدة فيروز في الفيديو المصور محاطة بصور أولادها وزوجها الراحل، عاصي الرحباني، المرفوعة على طاولة قريبة، وجالسة على أريكة في منزلها الكائن في أنطلياس، شرقي بيروت، وتحمل في يديها كتاباً يحتوي مقاطع من مزامير داوود الواردة في إنجيل العهد القديم.

كما قالت فيروز في صلاتها مخاطبة الخالق "أنت تخلّص الشعب البائس، أنت تضيء سراجي، الرب إلهي ينير ظلمتي، لولا أن الرب معيني، لسكنت نفسي سريعاً أرض السكوت".

وأضافت: "عند المساء يبيت البكاء وفي الصباح ترنّم، وأنا قلت في طمأنينتي لا أتزعزع إلى الأبد، ثابت قلبي يا الله، أغني وأرنّم، أعطنا عوناً في الضيق”.

في زمن الحجر الصحي والمعاناة من وباء كورونا وجهت الدعوة إلى شعوب الأرض مستندة فيها إلى الإنجيل لاستحضار إيمانهم بالله، وقالت “توكلوا عليه في كل حين يا قوم، اسكبوا قدامه قلوبكم، الله ملجأ لنا".

ولم يحتوي الفيديو أي لحن موسيقي، كما كان صوت فيروز رفيقاً للمواطنين في الدول العربية المختلفة، التي استخدمت أغنيتها (خليك بالبيت) كشعار للوقاية والبقاء في المنازل في زمن انتشار جائحة كورونا.

أثار المقطع إعجاب العديد من رواد شبكات التواصل الاجتماعي من فنانين ومعجبين، فنشرت المطربة اللبنانية نجوى كرم الفيديو عبر حسابها على تويتر قائلة "ليس لنا ملجأ سواك يا الله". أما الصحافية اللبنانية كريستين حبيب فكتبت على تويتر متوجهة إلى فيروز قائلة "صوتها صلاة ودواء لأرواحنا المتعبة".

أما لمى فقالت عبر حسابها في تويتر: " يا الله , يت للجَمال والسّلام .. في زَمن البَلاء والوَباء صوتها الأمَل والرّجَاء ".

يآ الله , يآ لِلجَمال والسّلام ..

في زَمن البَلاء والوَباء صوتها الأمَل والرّجَاء . — LAMA | لمىٰ (@la_lama_) April 3, 2020

أما زياد حوّاش فغرد: "من قال أن الملائكة لا تعيش بيننا وتغني لنا وتصلي من أجلنا!".

من قال أن الملائكة لا تعيش بيننا وتغني لنا وتصلي من أجلنا ! — Ziad K Hawash (@Ziad_1963) April 3, 2020

بينما علّق فراس عبر حسابه: "صوت الإيمان صوت الحب والسلام صوت لبنان إلى كل العالم انتي لبنان".

صوت الإيمان

صوت الحب والسلام

صوت لبنان إلى كل العالم

انتي لبنان — firas sss (@firassobh26) April 3, 2020

وعلقت فايا عبر تويتر: كبر البحر و بعد السما ... منحبك يا ست الكل ...الله يطول بعمرك وتبقي سفيرة السلام و المحبة ع طول".

كبر البحر و بعد السما ... منحبك يا ست الكل ...

الله يطول بعمرك وتبقي سفيرة السلام و المحبة ع طول ... #من_قلبي_سلام_لفيروز — faya kouja bach (@faiakouja) April 3, 2020

وغرّد أديب: "تبعث الإيمان والطمأنينة في القلب أكثر من ألف واعظ وألف خطيب".

تبعث الإيمان والطمأنينة في القلب أكثر من ألف واعظ وألف خطيب — أديب .. (@technic_01) April 3, 2020

أما المخرجة سهى العرّاف فكتبت ساخرة عبر حسابها في فيسبوك: "السيدة فيروز لابسة منمر.. معناها خلص نهاية الكون".