  2. ميديا
  3. ميديا

فيروز تصلي للعالم في زمن "كورونا"

تاريخ النشر: 03/04/2020 - 21:40

فيروز تصلي للعالم في زمن "كورونا"
(فيسبوك)
عرب ٤٨

كما شهدها محبوها وعشاقها، لم تترك فيروز محنة إلا وكان لصوتها يحمل جمالية مقاومة لرد أوجاع الناس في حروبهم ومعاناتهم، ولكن هذه المرة اختارت أن ترفع صوتها بصلاة عبر قراءة شفهية من الإنجيل المقدس، في مقطع فيديو مصوّر بثّته قناتها عبر منصة "يوتيوب" اليوم، الجمعة.

وتلت فيروز في المقطع المسجل قائلة "يا رب لماذا تقف بعيداً، لماذا تختفي في أزمنة الضيق. لكلماتي اصغ يا رب، تأمل صراخي، استمع لصوت دعائي يا ملكي وإلهي لأني إليك أصلي، أوجه صلاتي نحوك وأنتظر".

وظهرت السيدة فيروز في الفيديو المصور محاطة بصور أولادها وزوجها الراحل، عاصي الرحباني، المرفوعة على طاولة قريبة، وجالسة على أريكة في منزلها الكائن في أنطلياس، شرقي بيروت، وتحمل في يديها كتاباً يحتوي مقاطع من مزامير داوود الواردة في إنجيل العهد القديم.

كما قالت فيروز في صلاتها مخاطبة الخالق "أنت تخلّص الشعب البائس، أنت تضيء سراجي، الرب إلهي ينير ظلمتي، لولا أن الرب معيني، لسكنت نفسي سريعاً أرض السكوت".

وأضافت: "عند المساء يبيت البكاء وفي الصباح ترنّم، وأنا قلت في طمأنينتي لا أتزعزع إلى الأبد، ثابت قلبي يا الله، أغني وأرنّم، أعطنا عوناً في الضيق”.

في زمن الحجر الصحي والمعاناة من وباء كورونا وجهت الدعوة إلى شعوب الأرض مستندة فيها إلى الإنجيل لاستحضار إيمانهم بالله، وقالت “توكلوا عليه في كل حين يا قوم، اسكبوا قدامه قلوبكم، الله ملجأ لنا".

ولم يحتوي الفيديو أي لحن موسيقي، كما كان صوت فيروز رفيقاً للمواطنين في الدول العربية المختلفة، التي استخدمت أغنيتها (خليك بالبيت) كشعار للوقاية والبقاء في المنازل في زمن انتشار جائحة كورونا.

أثار المقطع إعجاب العديد من رواد شبكات التواصل الاجتماعي من فنانين ومعجبين، فنشرت المطربة اللبنانية نجوى كرم الفيديو عبر حسابها على تويتر قائلة "ليس لنا ملجأ سواك يا الله". أما الصحافية اللبنانية كريستين حبيب فكتبت على تويتر متوجهة إلى فيروز قائلة "صوتها صلاة ودواء لأرواحنا المتعبة".

أما لمى فقالت عبر حسابها في تويتر: " يا الله , يت للجَمال والسّلام .. في زَمن البَلاء والوَباء صوتها الأمَل والرّجَاء ".

أما زياد حوّاش فغرد: "من قال أن الملائكة لا تعيش بيننا وتغني لنا وتصلي من أجلنا!".

بينما علّق فراس عبر حسابه: "صوت الإيمان صوت الحب والسلام صوت لبنان إلى كل العالم انتي لبنان".

وعلقت فايا عبر تويتر: كبر البحر و بعد السما ... منحبك يا ست الكل ...الله يطول بعمرك وتبقي سفيرة السلام و المحبة ع طول".

وغرّد أديب: "تبعث الإيمان والطمأنينة في القلب أكثر من ألف واعظ وألف خطيب".

أما المخرجة سهى العرّاف فكتبت ساخرة عبر حسابها في فيسبوك: "السيدة فيروز لابسة منمر.. معناها خلص نهاية الكون".


#فيروس كورونا
#فيروز
#صلاة

حوارات

حوار | الهزيّل: إسقاط "برافر" كذبة ومخطط الاقتلاع ينفذ بحذافيره
حوار | الهزيّل: إسقاط "برافر" كذبة ومخطط الاقتلاع ينفذ بحذافيره

2020-03-28

عروة سويطات: لا يمكن الاستفادة من الهجرة الإيجابية إلى حيفا دون تنظيمها
عروة سويطات: لا يمكن الاستفادة من الهجرة الإيجابية إلى حيفا دون تنظيمها

2020-03-21

د. محمد أبو سمرة: الأحزاب الإسرائيلية تتنافس على أرضية يمينية محورها يهودية الدولة
د. محمد أبو سمرة: الأحزاب الإسرائيلية تتنافس على أرضية يمينية محورها يهودية الدولة

2020-03-14

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الجزائر: منظمات دولية ومحلية تدعو للإفراج عن صحافيين معتقلين
الجزائر: منظمات دولية ومحلية تدعو للإفراج عن صحافيين معتقلين

2020-04-03

"تويتر" تحذف آلاف الحسابات في مصر والسعودية
"تويتر" تحذف آلاف الحسابات في مصر والسعودية

2020-04-02

مدافعون يدينون الانتهاكات بحق حرية الصحافة بحجة مواجهة كورونا
مدافعون يدينون الانتهاكات بحق حرية الصحافة بحجة مواجهة كورونا

2020-04-02

الأكثر قراءة

الصحة الإسرائيلية: 6857 إصابات بكورونا و36 حالة وفاة

الصحة الإسرائيلية: 6857 إصابات بكورونا و36 حالة وفاة

2020-04-02
الصحة الإسرائيلية: إصابة الوزير ليتسمان وزوجته و26 حالة وفاة بكورونا

الصحة الإسرائيلية: إصابة الوزير ليتسمان وزوجته و26 حالة وفاة بكورونا

2020-04-02
هل أخطأنا بحق عمالنا داخل الخط الأخضر؟

هل أخطأنا بحق عمالنا داخل الخط الأخضر؟

2020-04-02
إصابات واعتقالات باعتداء الشرطة على الأهالي في يافا

إصابات واعتقالات باعتداء الشرطة على الأهالي في يافا

2020-04-02
إصابات بالكورونا تزداد يوميا في البلدات العربية

إصابات بالكورونا تزداد يوميا في البلدات العربية

2020-04-02