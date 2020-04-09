موجز أخبار عرب 48: عدد الإصابات في البلدات العربية وجريمة قتل بأم الفحم

يستعرض الزميل أنس موسى أبرز عناوين اليوم الخميس، وذلك في خدمة صحافية مرئية تجريبية، وهي نشرة أخبار موجزة أطلقها موقع "عرب 48" لمتابعة التطورات بشأن انتشار فيروس كورونا، وتحديدًا في المجتمع العربي.

وتصدر خبر جريمة قتل شاب في أم الفحم عناوين الموجز، وبحث وزارة الصحة الإسرائيلية إمكانية تمديد الإغلاق العام لفترة إضافية ومواضيع هامة أخرى.

ويسعى "عرب 48" من خلال هذه الخدمة الصحافية التجريبية إلى تقديم معلومات دقيقة ومؤكدة بشأن انتشار فيروس كورونا، في ظل انتشار الإشاعات والأخبار الكاذبة، خصوصًا بما يتعلق بالإصابات في البلدات العربية.