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أستراليا تجبر "فيسبوك" و"جوجل" بمشاركة أرباحهما مع الصحف

تاريخ النشر: 20/04/2020 - 10:15

أستراليا تجبر "فيسبوك" و"جوجل" بمشاركة أرباحهما مع الصحف
أرشيفية (أ ب)
عرب ٤٨ / أ ف ب

أعلنت وزارة الخزانة (المالية) الأسترالية، اليوم الإثنين، أنها ستفرض على عملاقي التكنولوجيا "جوجل" و"فيسبوك"، الدفع لوسائل الإعلام التقليدية، مثل الصحف والمواقع الإخبارية والقنوات وغيرها، لنشر محتواها.

وتهدف الخطوة التي من المرتقب أن تدخل حيّز التنفيذ بحلول تموز/ يوليو المُقبل، إلى مساعدة وسائل الإعلام التقليدية على مواجهة منافسة عمالقة الإنترنت.

وبموجب القواعد الإلزامية للقانون الجديد، ستجبر الشركتان الأميركيتان على الدفع لناشري الصحف مقابل إعادة استخدام محتوياتهم على الشبكة.

وقال الوزير خلال مقابلة مع القناة السابعة "ما نريده هو شروط متكافئة للمنافسة".

ويأتي هذا الإعلان بعد عشرة أيام من إصدار الجهة المسؤولة عن المنافسة العادلة في فرنسا أمرا لشركة "جوجل" بالتفاوض مع الناشرين ووكالات الأنباء في فرنسا حول البدل التي عليها دفعه مقابل نشر محتوياتها.

وكما هي الحال في العديد من البلدان، فإن تأثير عمالقة الإنترنت في أستراليا هائل على ناشري الصحف.

وانخفض عدد الصحافيين الأستراليين العاملين في الصحافة المكتوبة وعبر الإنترنت بأكثر من 20% منذ العام 2014.

وقد دفع فيروس كورونا المستجد الذي أدى إلى انخفاض عائدات الإعلانات في قطاع الصحافة، الحكومة إلى التحرك.

وأوضح الوزير: "لم يحرز أي تقدم ملموس، لذلك اتخذنا قرار القيام بهذه الخطوة سعيا لأن نكون الدولة الأولى في العالم التي تضمن دفع هذه المواقع الاجتماعية مقابل محتوى" الصحف الذي تنشره.

وفي إسبانيا، أدت مبادرة مماثلة في العام 2014 إلى إغلاق "جوجل" النسخة الإسبانية من موقعه الإخباري (جوجل نيوز).

وتشير بعض التقديرات إلى أن حوالى 17 مليون أسترالي يتصفحون "فيسبوك" شهريا ويمضون ما معدله 30 دقيقة يوميا على المنصة، فيما تستخدم 98% من عمليات البحث عبر الهاتف المحمول الأسترالية موقع "جوجل".


#شركات التكنولوجيا
#فيروس كورونا
#الإعلام
#جوجل
#فيسبوك

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