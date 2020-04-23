مصر: النيابة تحقق مع فتاة جامعية لنشرها فيديو "تيك توك"

قرر النائب العام المصري، حماده الصاوي، أمس الأربعاء، باعتقال الفتاة الجامعية المصرية، حنين حسام، لنشرها فيديو على تطبيق "تيك توك" مثير للجدل، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وبثت الفتاة الكثير من الفيديوهات عبر تطبيق "تيك توك"، إلا أن فيديو واحد من بين هذه الفيديوهات أثار حديثا جدلا في الشارع المصري، فطالب البعض باتخاذ إجراءات قانونية ضدها.

واتهمت النيابة المصرية أن الفتاة بثت فيديو "تحرض على الفسق والفجور"، وذكرت النيابة المصرية أنها ستعلن لاحقا في بيان لها تفاصيل ما أسفرت عنه التحقيقات والاتهامات الموجهة إلى حنين حسام وفقا لصحيفة "الوطن" المصرية.

وفي وقت سابق، ألقت الشرطة المصرية القبض على الطالبة الجامعية بتهمة "التحريض على الفسق والفجور"، بعد بثها لفيديو عبر تطبيق "تيك توك" دعت فيه الفتيات إلى بث فيديوهات لأنفسهن من المنازل مقابل أموال.

وظهرت الفتاة في الفيديو المنسوب إليها، تقول إنها "تطلب فتيات للعمل معها في وكالة أسستها عبر تطبيق "Likee"، على ألا تقل أعمارهن عن 18 سنة وأن يكن ذوات شكل لائق، وأن يصورن فيديوهات لأنفسهن بالبث الحي مقابل أموال، تتراوح بين 36 دولارا وحتى ألفين وثلاثة آلاف دولار".

وأوضحت حنين، في تصريحات تليفزيونية الاثنين الماضي، أنها "طلبت 20 فتاة من أجل تطبيق جديد في مقطع فيديو من 3 دقائق"، لكن وسائل إعلام اختصرته إلى 10 ثوان فقط، مؤكدة أن والديها "موافقان على ما تنشره من مقاطع مصورة".