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#رامز_مجنون_رسمي: انتقادات واسعة للبرنامج ومطالبة بوقف البث

تاريخ النشر: 25/04/2020 - 18:47

#رامز_مجنون_رسمي: انتقادات واسعة للبرنامج ومطالبة بوقف البث
رامز جلال يعذّب غادة عادل (من الحلقة الأولى)
عرب ٤٨

لقي البرنامج الرمضاني "رامز مجنون رسمي" الذي بدأت ببثه قناة "إم بي سي" منذ يوم أمس مع بداية شهر رمضان، الكثير من الانتقادات على الشبكة ومنصات التواصل الاجتماعي، خصوصًا بعد أن لوحظ في الحلقة الأولى، الكمّ الهائل من العنف والرسائل السيئة التي يبثها البرنامج.

وكانت الممثلة المصرية غادة عادل أولى ضحايا البرنامج، وظهرت عليها آثار الصدمة والخوف من رامز جلال وفريق العمل، بعد عدة صعقات كهربائية، ثم إحكامها بقوة على كرسي طائر أشبه بمدينة ملاهي قهريّة.

ومن المشاهد التي أثارت الرأي العام في العالم العربي بعد بث الحلقة الأولى، كانت؛ إغراق غادة عادل في المياه، ووضع الأفاعي عليها وسط مشهدٍ دبّ الخوف والرّعب في نفس الممثلة المصريّة واشمئزاز المشاهدين.

وعلّقت الإعلامية ليليان داوود، على مقدّمة رامز جلال في بداية الحلقة حيث قدّم فيها الفنانة غادة عادل بأسلوب مهين، قالت في تغريدتها إن "‘بعد ما كانت بترضع وتكرع‘ ‘كانت مدام وبقيت مطلقة والموضوع بقى سايب‘ جمل وردت في مقدمة #رامز_جلال عن استقبال غادة عادل في برنامجه الجديد.. هذا بالإضافة لأوصاف ونعوت لا تقلل من شأن الممثلة التي ارتضت أن تضع نفسها بهذا الموقف فقط بل إهانة لكل النساء وتسليعهن بهذا الشكل المهين. #عيب".

وكتب شاب عراقي على حسابه في موقع "تويتر"، أنني لو كنت مكان غادة عادل سأقاضي رامز جلال مهما حاول تعويضي.

وكتبت الشابة بتول خليل على صفحتها في موقع "تويتر"، "أنني لا أعلم ما هذا البرنامج الذي يذل الفنانين ويشكل خطرًا على حياتهم، لماذا يتم التكتم عليه".

وتناقلت بعض الصفحات المصريّة المحليّة أن المحامي المصري، عمرو عبد السلام، قدّم بلاغًا رسميًا ضد رامز جلال وبرنامجه، للنائب العام، وجاء في البيان أن "البرامج التي اعتاد رامز تقديمها تتضمن مشاهد عنف سواء أكانت مصطنعة أم حقيقية، مشيرًا إلى أن هذه النوعية من البرامج تحرض على العنف ولا تقل خطرًا وجسامة عن تطبيق ‘تيك توك‘ الذي يحرض على الفسق والفجور فكلاهما بداية الشرر لنشر الجريمة وتعريض المجتمع لخطر الانهيار".

وغرّد حساب على موقع "تويتر" يحمل اسم، الفنانة تيسير العراقية، قائلة إن "اسم على مسمى #رامز_جلال، السكوت عن عنفه التافه سبب له مرضًا نفسيًا، هو شخص مريض يتلذذ بتعذيب وتعنيف أصحابه قبل غيرهم، أوقفوا هذه المهزلة كل عام نطالب بذلك وللأسف تزداد القنوات بدعمه ويزداد هو بأسلوبه السخيف يكفي استخفاف وإهانة بنا".

كتب حساب يحمل اسم "غرافيتي" على موقع "تويتر"، أنه "تقريبًا اللى كاتب له فكرة برنامج لـ#رامز_جلال دا هو نفسه الضابط اللى بياخذ اعترافات من المتهمين وفى الآخر يطلب منهم يشكرونه الضابط أو يقولوا".

اقرأ/ي أيضًا | "رامز مجنون رسمي": يكشف ضحاياه.. والـ"برومو" يحظى بملايين المشاهدات


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