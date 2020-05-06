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"فيسبوك" يكشف خطط هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية

تاريخ النشر: 06/05/2020 - 09:21

"فيسبوك" يكشف خطط هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية
توضيحية (pixabay)
عرب ٤٨

كشفت شركة "فيسبوك"، أمس الثلاثاء، أن هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية استخدمت المئات من حسابات التواصل الاجتماعي المزيفة لنشر رسائل مؤيدة لإيران على الإنترنت سرا منذ عام 2011 على أقرب تقدير، مستهدفة الناخبين في دول من بينها بريطانيا والولايات المتحدة.

ذكر "فيسبوك" في تقرير شهري عن الحسابات التي تم تعليقها بسبب ما أسمته "سلوكا زائفا منسقا"، أنه حذف 8 شبكات خلال الأسابيع الماضية، منها شبكة لها صلة بهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية.

وقال مدير سياسة أمن الإنترنت في "فيسبوك"، ناثانيال غليتشر، إن شبكة هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية كان لها علاقة بحملات تضليل إيرانية سبق وتم التعرف عليها، ولكنه لم يحدد بعد ما إذا كانت مسؤولة عن تلك العمليات.

ووصف مسؤولون إيرانيون في السابق المزاعم بإدارة حملات تضليل منسقة بأنها "سخيفة". وقال غليتشر إن الشبكة استخدمت ما يزيد على 500 حساب على "فيسبوك" وموقعها الخاص بمشاركة الصور "إنستغرام" لنشر الرسائل التي غالبا ما ركزت على صراعات محلية أو انتقاد الإجراءات الأميركية في المنطقة.

وأضاف غليتشر أنه "بشكل عام، كانت هذه روايات تتماشى مع المصالح الجيوسياسية الإيرانية"، وفقا لوكالة "رويترز".

وقال باحثون في مؤسسة جرافيكا المتخصصة في تحليل محتوى مواقع التواصل الاجتماعي، وهم من استعرضوا الحسابات المرتبطة بشبكة هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية قبل تعلقيها من جانب "فيسبوك"، إن بعض الأنشطة التي تم تحديدها في وقت مبكر تعود إلى عام 2012 واستهدفت الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري الأميركي.

وأضافوا أنه بعد ذلك بعامين، استخدمت حسابات أخرى للشبكة مجموعة من الشخصيات الوهمية والصور والرسوم لدعم استفتاء اسكتلندا لدى محاولتها الانفصال عن المملكة المتحدة.


#فيسبوك
#ايران
#أمن الإنترنت

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