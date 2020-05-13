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براين آدمز يتراجع عن تغريدة عنصرية موجهة للصينيين

تاريخ النشر: 13/05/2020 - 11:56

براين آدمز يتراجع عن تغريدة عنصرية موجهة للصينيين
براين آدمز
عرب ٤٨ / أ ف ب

تراجع المغني الكندي، براين آدامز، أمس الثلاثاء، عن تغريدة كان قد كتبها على صفحته في موقع "تويتر"، بعد ردود فعل عنيفة واتهامات بالعنصرية المعادية للصين بسبب منشور على حساباته في وسائل التواصل الاجتماعي حول الوباء الذي أجبره على إلغاء عروضه في لندن هذا الأسبوع.

وأصدر مغني "كاتس لايك إي نايف" بيانا قدم فيه "اعتذارا لكل من شعر بالإساءة جراء تغريدتي أمس". وأكد "أنا أحب كل الناس".

وكان آدامز قال في منشور على "تويتر" و"إنستغرام" إن حفلاته التي كان من المقرر أن يحييها في قاعة "رويال ألبرت هال" ألغيت بسبب "أكل الخفافيش وأسواق بيع الحيوانات وأوغاد جشعين يصنعون الفيروسات".

وتابع أن "العالم كله متوقف الآن، ناهيك عن الآلاف الذين عانوا من هذا الفيروس أو ماتوا بتداعياته"، داعيا الصينيين إلى أن يصبحوا "نباتيين".

وفي حين أشادت جماعات حقوق الحيوان بدعوته إلى التوقف عن أكل اللحوم، فسرت مجموعات أخرى تعليقات المغني على أنها معادية للصينيين.

وقالت ايمي غو من المجلس الوطني الكندي الصيني للعدالة الاجتماعية لوكالة فرانس برس إن "هذا تصرف غير مسؤول وعنصري جدا".

وأضافت إنه "أيقونة كندية وهو يشعل نيران العنصرية المعادية للصين ويساهم في زيادة التهكم البغيض والتعديات الجسدية على الصينيين والآسيويين في كندا والعالم".

وفي اعتذاره أوضح آدامز "ليس هناك أي عذر لتغريدتي، أردت فقط أن أضيء على المعاملة القاسية والرهيبة التي تتعرض لها الحيوانات في تلك الأسواق التي يحتمل أن تكون مصدرا للفيروس، والترويج للأنظمة الغذائية النباتية".


#براين آدمز
#تويتر
#عنصرية
#الصين
#خفافيش
#فيروس كورونا

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