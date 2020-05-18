خرجوا_المعتقلين: حملة مصرية لتحرير المعتقلين من سجون السيسي

أطلقت مجموعة من الناشطين المصريين، وسمًا يحمل اسم "#خرجوا_المعتقلين"، عبر منصات التواصل الاجتماعي، في إشارة إلى المطلب الشعبي بتحرير المعتقلين السياسيين الذين يقبعون خلف قضبان سجون السلطات المصريّة، خصوصًا وفي ظل الأنباء التي تشير إلى انتشار فيروس كورونا في المعتقلات المصريّة.

وكتبت صفحة تحمل اسم "شباب ضد الانقلاب" على موقع "تويتر"، أن هناك "أنباء عن عشرات الإصابات بكورونا بين المعتقلين، والسيسي المجرم يصر على حبسهم دون رعاية صحية طب مش خايف على المعتقلين عشان محدش بيحاسبك خاف على الضباط بتوعك ولا أنت محدش عندك له أي تمن".

انباء عن عشرات الاصابات بالكورونا بين المعتقلين والسيسي المجرم يصر على حبسهم دون رعايه صحيه

طب مش خاؤف على المعتقلين عشان محدش بيحاسبك خاف على الظباط بتوعك ولا انت محدش عندك له اى تمن #ارحل_ياسيسي #خرجوا_المعتقلين #مصر_مفهاش_منظومة_صحية pic.twitter.com/HhgUe30mKS — شباب ضد الانقلاب (@Youthacalex) May 18, 2020

وكتبت كريمان عبر حسابها في "تويتر": "اللهم بحق هذا اليوم العظيم من أيام شهر رمضان والعشر الأواخر انتقم من السيسي ومن عاونه ومن سانده ومن نفذ له الانتقام من ثورة يناير ومن نادى بها ومن ساندها ومن أحبها (الحرية لكل المعتقلين) #خرجوا_المعتقلين".

اللهم بحق هذا اليوم العظيم من ايام شهر رمضان والعشر الأواخر انتقم من السيسي ومن عاونة ومن سانده ومن نفذ له الانتقام من ثورة يناير ومن نادى بها ومن ساندها ومن احبها (الحرية لكل المعتقلين) #خرجوا_المعتقلين — كريمان بس (@Kareman190097) May 18, 2020

وكان قد كتب المحامي المصري منتصر الزيات، عبر صفحته في "تويتر": "إلى من يهمه الأمر ورد لي اتصال منذ قليل داخل حجز سياسي قسم أول مدينة نصر توجد حالة إصابة بكورونا، وهناك 14 نزيل يعانون اشتباه انتقال المرض إليهم، وحرارتهم مرتفعة من جملة 29 شخص محتمل رجاء إنقاذ من يمكن إنقاذه اللهم هذا جهدي فيما أستطيع".

الى من يهمه الأمر

ورد لي اتصال منذ قليل

داخل حجز سياسي قسم اول مدينة نصر توجد حالة إصابة بكورونا ، وهناك ١٤ نزيل يعانون اشتباه انتقال المرض اليهم حرارتهم مرتفعة من جملة ٢٩ شخص محتمل

رجاء إنقاذ من يمكن انقاذه

اللهم هذا جهدي فيما أستطيع — منتصر الزيات (@MuntElzayat) May 16, 2020

وكتب نور الدين عبد الحافظ من خلال صفحته في "تويتر": "اللهم أن كثيرا من بلادنا تسلط عليها فاسدون أشاعوا فيها صنوف البغي والفواحش فإن كان هذا بذنوبنا فأنت سبحانك غفور رحيم وإن كان ابتلاءً فسبحانك لطيف كريم. اللهم اعف عن بلادنا المنكوبة المظلومة وعجل لشعوبنا بالخلاص من حكم المجرمين اللهم رد كيدهم واكسر ظهورهم وطهر الأرض من رجسهم".

اللهم ان كثيرا من بلادنا تسلط عليها فاسدون أشاعوا فيها صنوف البغي والفواحش فإن كان هذا بذنوبنا فأنت سبحانك غفور رحيم وإن كان ابتلاءً فسبحانك لطيف كريم . اللهم اعف عن بلادنا المنكوبة المظلومة وعجل لشعوبنا بالخلاص من حكم المجرمين اللهم رد كيدهم واكسر ظهورهم وطهر الأرض من رجسهم — نور الدين عبد الحافظ (@mahater0000) May 17, 2020

وشارك حساب "الحديد مش جدع" عبر موقع "تويتر" رأيه في قضية المعتقلين السياسيين في سجون السيسي، وقال إن "وصول الفيروس لأماكن الاحتجاز مش حاجة مفاجأة خالص بل ومتوقع خصوصا بالطريقة اللي بيتعاملوا بيها مع الموضوع، لكن الموضوع ينذر بكارثة ما عندناش القدرة على التعامل معاها. وللأسف هما كل حاجة بيعملوها متأخر وبطريقة كدا وكدا، أتمنى يفوقوا ويبطلوا مكابرة وغباء #فيه_وباء_خرجوا_السجناء".

وصول الفيروس لأماكن الإحتجاز مش حاجة مفاجأة خالص بل ومتوقع خصوصا بالطريقة اللي بيتعاملوا بيها مع الموضوع، لكن الموضوع ينذر بكارثة ماعندناش القدرة على التعامل معاها. وللأسف هما كل حاجة بيعملوها متأخر وبطريقة كدا وكدا، أتمنى يفوقوا ويبطلوا مكابرة وغباء#فيه_وباء_خرجوا_السجناء — الحديد مش جدع-Abolish Prisons (@ahmah_sa3eed) May 16, 2020

ويُذكر أن السلطات المصريّة كانت قد اعتقلت يوم أمس الصحافية لينا عطا الله وهي رئيسة تحرير موقع "مدى مصر" خلال إجراءها مقابلة صحافية مع أم الناشط السياسي المعتقل علاء عبد الفتاح من أمام سجن طرّة.

وصدر في وقت متأخر من مساء أمس الأحد، قرارًا من النيابة العامة يفضي بتسريح عطا الله، بكفالة ماليّة.