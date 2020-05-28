  2. ميديا
  3. ميديا

موسكو: اعتقال 4 صحافيين معارضين إثر تظاهرة احتجاجية

تاريخ النشر: 28/05/2020 - 18:48

موسكو: اعتقال 4 صحافيين معارضين إثر تظاهرة احتجاجية
اعتقال صحافي روسي (أرشيفية)
عرب ٤٨

أعلن الصحافي الروسي المعارض إيليا أزار، اليوم الخميس، عن أنه حُكم عليه بالسجن 15 يوما عقب تظاهره فرديا في موسكو، ما أدى إلى ردود فعل غاضبة في صفوف أنصاره.

وأوقف ثلاثة صحافيين آخرين بعد ظهر اليوم الخميس، عندما كانوا يتظاهرون احتجاجا على إدانة زميلهم في موسكو. وتمثل التظاهرات الفردية شكلا احتجاجيا رائجًا في روسيا، لأنها لا تتطلب ترخيصا مسبقا ولا يتم قمعها عادة.

لكن، اعتبرت الشرطة هذه المرة أن المعارض إيليا أزار خرق حظر تنظيم التظاهرات خلال الحجر المفروض في موسكو لاحتواء انتشار فيروس كورنا المستجد.

وأوقف الصحافي والعضو البلدي البالغ 35 عاما يوم الثلاثاء، خلال تظاهرة داعمة لفلاديمير فورونتسوف، والأخير شرطي سابق يُعرف بعمله حول انتهاك قوات الأمن للقانون ويُلاحق بتهم تعتبر أنها ملفقة.

وأثارت إدانة أزار غضب عدة زملاء له، أوقف ثلاثة منهم اليوم الخميس عقب تظاهرهم في موسكو.

ومن جهته، قال المعارض المعروف أليكسي نافالني على "تويتر" إنه "يحق لأزار القيام بهذا الاحتجاج وفق القانون والدستور والحس السليم". وشارك أزار الصيف الماضي في تنظيم سلسلة تجمعات احتجاجية ضد الحكومة في موسكو.

ملف خاص | من النكبة إلى "الصفقة"

#إيليا أزار
#صحافي روسي
#معارض
#اعتقال
#توقيف
#حكم

حوارات

حوار | بحثًا عن "طريق سيدي" وروح البلاد
حوار | بحثًا عن "طريق سيدي" وروح البلاد

2020-05-24

حوار | افتراض "الاستعمار الاستيطاني" إقرارٌ بهزيمة الفلسطيني وأبدية إسرائيل
حوار | افتراض "الاستعمار الاستيطاني" إقرارٌ بهزيمة الفلسطيني وأبدية إسرائيل

2020-05-16

حوار | هي "فوضى" و"البلد ليست بخير"
حوار | هي "فوضى" و"البلد ليست بخير"

2020-05-09

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

"الجهاد" تعتقل الصحافي يوسف حسان وتسلمه لـ"حماس"
"الجهاد" تعتقل الصحافي يوسف حسان وتسلمه لـ"حماس"

2020-05-28

زوكربرغ يرد على ترامب:"فرض رقابة على منصة ليس بالقرار الصائب"
زوكربرغ يرد على ترامب:"فرض رقابة على منصة ليس بالقرار الصائب"

2020-05-28

#أيمن_صفية ترك أثرًا لدى الجميع.. هكذا تفاعلت الشبكة
#أيمن_صفية ترك أثرًا لدى الجميع.. هكذا تفاعلت الشبكة

2020-05-27

الأكثر قراءة

العثور على جثة الفنان أيمن صفيّة

العثور على جثة الفنان أيمن صفيّة

2020-05-27
مصرع سائق بحادث طرق قرب مفرق عرعرة

مصرع سائق بحادث طرق قرب مفرق عرعرة

2020-05-27
مخطط الضم: جيش الاحتلال يستعد لمواجهة هبّة فلسطينية

مخطط الضم: جيش الاحتلال يستعد لمواجهة هبّة فلسطينية

2020-05-27
تقرير: الأنظمة العربية تؤيد مخطط الضم رغم رفضه رسميا

تقرير: الأنظمة العربية تؤيد مخطط الضم رغم رفضه رسميا

2020-05-27
قريب الفنان أيمن صفية: نستعد لإقامة مراسم جنازة تليق بمحب للحياة

قريب الفنان أيمن صفية: نستعد لإقامة مراسم جنازة تليق بمحب للحياة

2020-05-27