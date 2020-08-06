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"تويتر" يحظر حساب حملة ترامب الانتخابيّة

تاريخ النشر: 06/08/2020 - 08:58

"تويتر" يحظر حساب حملة ترامب الانتخابيّة
(أ ب)
عرب ٤٨ / أ ف ب

حظر موقع "تويتر" الحساب الرسمي لحملة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يوم الأربعاء، بشكل مؤقت، وذلك بسبب تغريدة دوّنها الحساب تحتوي على معلومات مضللة تتعلّق بفيروس كورونا.

والمشكلة سببها شريط مصوّر نُشر على حساب حملة ترامب على "تويتر"، ويقول الرئيس الأميركي فيه إنّ الأطفال "محصّنون تقريبًا" من الإصابة بالفيروس المميت.

وصرّح متحدّث باسم الموقع لوكالة "فرانس برس" أنّ هذه التغريدة "تنتهك قواعد ‘تويتر‘ حول المعلومات المضلّلة المتعلّقة بكوفيد-19".

وأضاف "سيُطلب من صاحب الحساب إزالة التغريدة قبل أن يتمكّن من التغريد مرّة أخرى". وكان موقع "فيسبوك" قد مسح أيضا هذا الفيديو من على صفحة ترامب.

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