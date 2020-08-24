السعوديّة: حملة اعتقالات بحق أقارب المعارضين

نشرت صفحة "معتقلي الرأي" من خلال حسابها في "تويتر"، اليوم الإثنين، عن كشفها لتنفيذ السلطات السعودية اعتقالات بحق أهالي النشطاء المعارضين السعوديين.
وجاء في تغريدة للصفحة أن "تأكد لنا أن السلطات نفذت خلال الأيام القليلة الماضية حملة اعتقالات ضد أفراد من عائلات الناشطين في الخارج، وسننشر في وقت لاحق ما يتأكد لنا من أسماء وتفاصيل عن تلك الحملة، كما ننوه أن هذه الحملة لا تزال مستمرة".
عاجل 1— معتقلي الرأي (@m3takl) August 24, 2020
تأكد لنا أن السلطات نفذت خلال الأيام القليلة الماضية حملة اعتقالات ضد أفراد من عائلات الناشطين في الخارج، وسننشر في وقت لاحق ما يتأكد لنا من أسماء وتفاصيل عن تلك الحملة، كما ننوه أن هذه الحملة لا تزال مستمرة. pic.twitter.com/KOeEUM9jDx
وقالت الصفحة إنه تم فصل العديد الأشخاص من وظائفهم بسبب القربة بينهم وبين الناشطين في الخارج.
وجاء في تغريدة ثانية لـ"معتقلي الرأي" أنه "تأكد لنا أنه تم فصل العديد من الأفراد من وظائفهم بسبب أن لهم أقارب من الناشطين في الخارج. وقد تلقى أفراد آخرون تهديدات بالفصل من العمل قريبًا لوجود أقارب لهم خارج المملكة، رغم أن أولئك الأقارب ليس لهم أية صلة بنشاط المعارضة. وسننشر الأسماء لاحقًا فور التأكد منها".
عاجل 2— معتقلي الرأي (@m3takl) August 24, 2020
تأكد لنا أنه تم فصل العديد من الأفراد من وظائفهم بسبب أن لهم أقارب من الناشطين في الخارج.
وقد تلقى أفراد آخرون تهديدات بالفصل من العمل قريباً لوجود أقارب لهم خارج المملكة، رغم أن أولئك الأقارب ليس لهم أية صلة بنشاط المعارضة.
وسننشر الأسماء لاحقاً فور التأكد منها. pic.twitter.com/0by1izkvvy
ويُشار إلى أنه في وقت سابق من الأسبوع الماضي نشرت وكالة "بلومبيرغ" تقريرًا موسعًا حول تورط السلطات السعودية بعمليات الاختراق التي تعرض لها موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قبل 5 سنوات، ووصول السلطات إلى بيانات استخدمتها لاعتقال أشخاص منتقدين لنظامها الحاكم.
واتضح مما ورد في التقرير أن سعودييْن اثنين من موظفي "تويتر"، تمكنا من اختراق أكثر من 6000 حساب أثناء عملهم التجسسيّ لصالح الرياض.
ووجهت صفحة "معتقلي الرأي" نداءً لكل الذين تعرضوا للابتزاز من قبل السلطات إما من خلال التحقيق معهم أو اعتقالهم أو فصلهم من أماكن عملهم أن يكشفوا فورًا عما جرى معهم.
وجاء النداء من خلال تغريدة ثالثة "ندعو جميع العائلات التي تعرّض أفراد منها للاعتقال أو للفصل التعسفي من العمل على خلفية وجود أقارب لهم من الناشطين خارج المملكة أو حتى من غير الناشطين، للكشف فورًا عن تفاصيل ما جرى معهم، فالصمت عن التعرض للقمع والانتهاكات لا يجدي نفعًا".
هام— معتقلي الرأي (@m3takl) August 24, 2020
ندعو جميع العائلات التي تعرض أفراد منها للاعتقال أو للفصل التعسفي من العمل على خلفية وجود أقارب لهم من الناشطين خارج المملكة أو حتى من غير الناشطين، للكشف فوراً عن تفاصيل ماجرى معهم، فالصمت عن التعرض للقمع والانتهاكات لا يجدي نفعاً. pic.twitter.com/bpIJgcjTXM
قال حساب محمد زيتون على "تويتر": "عاجل، مليشيات بن سلمان تقوم بحملة اعتقالات واسعة ضد النشطاء في السعودية".
عاجل ، مليشيات بن سلمان تقوم بحملة اعتقالات واسعة ضد النشطاء في السعودية .— Mohamed Zetun (@MohamedZetun) August 24, 2020
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