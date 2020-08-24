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السعوديّة: حملة اعتقالات بحق أقارب المعارضين

تاريخ النشر: 24/08/2020 - 13:44

السعوديّة: حملة اعتقالات بحق أقارب المعارضين
صورة من تنفيذ الاعتقالات عن حساب "معتقلي الرأي"
عرب ٤٨

نشرت صفحة "معتقلي الرأي" من خلال حسابها في "تويتر"، اليوم الإثنين، عن كشفها لتنفيذ السلطات السعودية اعتقالات بحق أهالي النشطاء المعارضين السعوديين.

وجاء في تغريدة للصفحة أن "تأكد لنا أن السلطات نفذت خلال الأيام القليلة الماضية حملة اعتقالات ضد أفراد من عائلات الناشطين في الخارج، وسننشر في وقت لاحق ما يتأكد لنا من أسماء وتفاصيل عن تلك الحملة، كما ننوه أن هذه الحملة لا تزال مستمرة".

وقالت الصفحة إنه تم فصل العديد الأشخاص من وظائفهم بسبب القربة بينهم وبين الناشطين في الخارج.

وجاء في تغريدة ثانية لـ"معتقلي الرأي" أنه "تأكد لنا أنه تم فصل العديد من الأفراد من وظائفهم بسبب أن لهم أقارب من الناشطين في الخارج. وقد تلقى أفراد آخرون تهديدات بالفصل من العمل قريبًا لوجود أقارب لهم خارج المملكة، رغم أن أولئك الأقارب ليس لهم أية صلة بنشاط المعارضة. وسننشر الأسماء لاحقًا فور التأكد منها".

ويُشار إلى أنه في وقت سابق من الأسبوع الماضي نشرت وكالة "بلومبيرغ" تقريرًا موسعًا حول تورط السلطات السعودية بعمليات الاختراق التي تعرض لها موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قبل 5 سنوات، ووصول السلطات إلى بيانات استخدمتها لاعتقال أشخاص منتقدين لنظامها الحاكم.

واتضح مما ورد في التقرير أن سعودييْن اثنين من موظفي "تويتر"، تمكنا من اختراق أكثر من 6000 حساب أثناء عملهم التجسسيّ لصالح الرياض.

ووجهت صفحة "معتقلي الرأي" نداءً لكل الذين تعرضوا للابتزاز من قبل السلطات إما من خلال التحقيق معهم أو اعتقالهم أو فصلهم من أماكن عملهم أن يكشفوا فورًا عما جرى معهم.

وجاء النداء من خلال تغريدة ثالثة "ندعو جميع العائلات التي تعرّض أفراد منها للاعتقال أو للفصل التعسفي من العمل على خلفية وجود أقارب لهم من الناشطين خارج المملكة أو حتى من غير الناشطين، للكشف فورًا عن تفاصيل ما جرى معهم، فالصمت عن التعرض للقمع والانتهاكات لا يجدي نفعًا".

قال حساب محمد زيتون على "تويتر": "عاجل، مليشيات بن سلمان تقوم بحملة اعتقالات واسعة ضد النشطاء في السعودية".

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