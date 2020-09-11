بحرينيون_ضد_التطبيع: رفض بحريني وعربي لـ"اتفاق السلام" الإسرائيلي البحريني

أثار إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مساء اليوم الجمعة، حول اتفاق "السلام" بين إسرائيل والبحرين غضبًا عارمًا عبر منصات التواصل الاجتماعي بوسوم #بحرينيون_ضد_التطبيع و#الخيانة_تطبيع.

وأعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، عن تطبيع رسميٍّ للعلاقات بين إسرائيل والبحرين، فيما قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، خلال كلمة مصورة، إنه سيتمّ "الليلة التوصل إلى اتفاق سلام آخر مع دولة عربية أخرى، هي البحرين".

صورة متداولة عبر تويتر

ومن جهته، أعلن ملك البحرين عن إقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل، ومن المُقرر أن يوقّع نتنياهو ووزير خارجية البحرين، اتفاق "السلام" الثلاثاء المُقبل.

وقال ترامب، في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن هذا "إنجاز تاريخي جديد. دولة عربية ثانية تبرم سلاما مع إسرائيل في 30 يوما".

Another HISTORIC breakthrough today! Our two GREAT friends Israel and the Kingdom of Bahrain agree to a Peace Deal – the second Arab country to make peace with Israel in 30 days! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 11, 2020

وجاء في بيان مشترك بين الولايات المتحدة والبحرين وإسرائيل، نشره ترامب عبر توتير، إنه "تم الاتفاق على علاقات دبلوماسية كاملة بين البحرين وإسرائيل".

من جهته كتب المعارض السياسي والمعتقل سابقًا، فاضل عباس، عبر حسابه في "تويتر": "لا #للتطبيع ..كل شعب البحرين يرفض #الكيان_الصهيوني..نعتذر لشعب #فلسطين وأي تطبيع لا يمثل شعب البحرين #بحرينيون_ضد_التطبيع #التطبيع_خيانة".

أما أحمد الصبحي فكتب: "طال الزمان أو قصر مصير أي احتلال إلى زوال يمكن ليس في جيلنا أو الجيل الذي يأتي بعدنا ولكن الأيام دول وسيولد من يحمل راية التحرير... وفي التاريخ عبر... وإلى أن يأتي ذلك اليوم نعتبر #التطبيع_خيانه".

طال الزمان أو قصر مصير أي احتلال إلى زوال يمكن ليس في جيلنا أو الجيل الذي يأتي بعدنا ولكن الأيام دول وسيولد من يحمل راية التحرير... وفي التاريخ عبر... وإلى أن يأتي ذلك اليوم نعتبر #التطبيع_خيانه — أحمد الصبحي (@barkadiamond) September 11, 2020

وكتب حساب "Nawrass F Shrourou": "قلناها سابقا ونكررها اليوم... نعم لتشكل جامعة الشعوب العربية المقاومة والرافضة للكيان والتطبيع معه... بدلاً من هذه الجامعة اللاعربية... التي لم يكن لها لا بالأمس ولا اليوم اي دور يذكر إلا الشجب والاستنكار واليوم المباركة للتطبيع".

قلناها سابقا ونكررها اليوم... نعم لتشكل جامعة الشعوب العربية المقاومة والرافضة للكيان والتطبيع معه...

بدلاً من هذه الجامعة اللاعربية... التي لم يكن لها لا بالأمس ولا اليوم اي دور يذكر إلا الشجب والاستنكار واليوم المباركة للتطبيع...#التطبيع_خيانة — Nawrass F Shrourou (@NawrassSh) September 11, 2020

أما المواطن البحريني علي فكتب: "أنا مواطن بحريني .. ولا يمثلني أي تطبيع رسمي مع #الكيان_الصهيوني الغاصب، فلسطين قضية إسلامية وهي قضيتي، كانت وستبقى".

أنا مواطن بحريني .. ولا يمثلني أي تطبيع رسمي مع #الكيان_الصهيوني الغاصب، فلسطين قضية إسلامية وهي قضيتي، كانت وستبقى.#بحرينيون_ضد_التطبيع#التطبيع_خيانة — عَليٰ (@3li_bj) September 11, 2020

وبدوره الناشط عبدالله الغانم كتب: "أنا لم أشارك في أي مفصل من مفاصل العملية السياسية في بلدي، ولم أنتخب ممثلا في هذه الحكومة، ولا يمثلني أي شيء فيها نحن شعب، لن نتخلى عن #فلسطين لو تخلّى عنها كل البشر، ليتني مت وكنت نسيا منسيا ولم أشهد يوم كهذا يوم".

أنا لم أشارك في أي مفصل من مفاصل العملية السياسية في بلدي، ولم أنتخب ممثلا في هذه الحكومة، ولا يمثلني أي شيء فيها



نحن شعب، لن نتخلى عن #فلسطين لو تخلّى عنها كل البشر، ليتني مت وكنت نسيا منسيا ولم أشهد يوم كهذا يوم



#التطبيع_خيانة pic.twitter.com/ekKpZKBdwg — Abdulla Alghanem (@ALGHANIM092) September 11, 2020

ونشر حسن صورة كتب عليها "نحن البحرنين نفدي فلسطين والعرب بل وكل المسلمين".