ميثاق_فلسطين: الشعوب العربيّة ترفض التطبيع

وقّع أكثر من مليون و600 ألف شخص على وثيقة بعنوان "ميثاق فلسطين"، خلال ساعات، للرفض والتنديد بالتحالف الإماراتي البحريني مع إسرائيل.

وأطلقت 31 منظمة عربية غير حكومية، أول من أمس الثلاثاء، حملة إلكترونية لنصرة القضية الفلسطينية، بعنوان "ميثاق فلسطين"، بالتزامن مع توقيع اتفاقيتي تطبيع بين الإمارات والبحرين من جانب وإسرائيل من جانب آخر في البيت الأبيض بواشنطن.

وفي وقت قياسي، تجاوز عدد الموقعين على "ميثاق فلسطين" حاجز المليون ونصف، تعبيرا عن إرادة الشعوب العربية في رفض التطبيع مع إسرائيل وفق بيان الحملة.

وأوضح البيان: "أبت الشعوب العربية إلا أن تقول كلمتها الحرة معلنةً رفضها التام لبناء أي شكلٍ من العلاقات مع الكيان الصهيوني المغتصب".

المنظمات العربية وغير العربية المُشاركة في الحملة (تصوير شاشة)

وتابع: "وصول التصويت إلى مليون صوتٍ رافضٍ للتطبيع هو إنجازٌ يعكس حالة الوعي الكبيرة التي تتحلى بها الشعوب العربية وكل من قرر التنازل عن أرض فلسطين وحق شعبها في بناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس لا يمثل الشعوب العربية".

ووقع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، يوم الثلاثاء، في البيت الأبيض بواشنطن "معاهدة سلام" مع الإمارات، و"إعلان سلام" مع البحرين، برعاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وأعلنت قوى سياسية ومنظمات عربية، رفضها بشكل واسع لهذين الاتفاقين، وسط اتهامات بأنهما طعنة في ظهر القضية الفلسطينية.