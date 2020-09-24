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#جمعة_الغضب_25_سبتمبر: دعوات لتصعيد المواجهة مع نظام السيسي

تاريخ النشر: 24/09/2020 - 12:53

#جمعة_الغضب_25_سبتمبر: دعوات لتصعيد المواجهة مع نظام السيسي
(تصوير شاشة)
عرب ٤٨

بعد مرور 4 أيام على حراك 20 أيلول/ سبتمبر المصري الذي يطالب بالإطاحة بنظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ترتفع كثافة المظاهرات المُنطلقة من القرى المصريّة البعيدة عن المدن المركزيّة.

ومنذ أمس الأربعاء أطلق ناشطو الحراك، دعوة للتصعيد في مواجهة النظام المصري من خلال وسم أطلقوه عبر منصات التواصل الاجتماعي #جمعة_الغضب_25_سبتمبر، في إشارة لرفع زخم وكثافة المظاهرات يوم غد الجمعة والاستعداد للمواجهة وسط حضور مكثّف لقوات الشرطة في الميادين المركزيّة لمدن المحافظات الكُبرى.

وكانت قد تواصلت لليوم الرابع المظاهرات في مناطق مختلفة بالأرياف والمحافظات في مصر، احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية وقرارات الهدم لمنازل المواطنين.

وتجددت المظاهرات التي استمرت حتى ساعات متأخرة من ليل الأربعاء - الخميس، على الرغم من فرض حظر التجول في بعض المناطق وتصدي قوات الأمن للمتظاهرين بالقوة خلال الأيام الماضية واعتقالها عشرات منهم.

الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي (أ ب)

واشتبكت قوات الشرطة مع المتظاهرين، مما أسفر عن احتراق عدد من سيارات الشرطة بمناطق في جنوب محافظتي الجيزة والقاهرة.

ويتصدر وسم #جمعة_الغضب_25_سبتمبر، موقع "تويتر" للائحة المواضيع الأكثر تداولا في مصر.

وكتب طلعت مصطفى على حسابه في "تويتر" أنه "طالما السويس نزلت يبقي الحكايه احلوت وحتبقي أيام اللي في بالي طين علي دماغه #جمعه_الغضب_25_سبتمبر".

وكتب الإعلامي سامي كمال الدين على حسابه في "تويتر": "#عاجل: مظاهرات في القناطر ضد السيسي الآن #السيسي_عدو_الله #جمعه_الغضب_25_سبتمبر".

وقال أحمد شريف من خلال تغريدة دوّنها على حسابه في "تويتر" إننا "نكتشف حقول غاز كل يوم نلاقي سعر الغاز ارتفع، يوقف التراخيص في البلد كلها عشان الجيش يبيع، السيسي يستقوى على الغلابه ويهد بيوتها ويطلع برا يقول بنحافظ على حقوق الإنسان ويشتكي من إثيوبيا بسبب سد النهضة يعني أنت عامل أسد على شعبك وفار في الخارج #جمعة_الغضب_25_سبتمبر #السيسي_عدو_الله".

وغرّد محمد على "تويتر" أن "شعب مصر عرف الحقيقة المرة ديت مش هتعدي هتوزع الكراتين الشعب فاق #جمعه_الغضب_25_سبتمبر".

ودوّنت نور الهداية على حسابها في "تويتر": "كلنا إيد واحدة الحق هنخده هنخده مش هنستنه حد تاني هنخده بأيدينا #جمعة_الغضب_25_سبتمبر".

وكتب حساب مجهول الهوية: "#ارحل_يا_سيسي رحيله فقط غير كافٍ، لابد من محاكمته كخائن هو ونظامه وإعلامه وقضاءه وكلابه من العسكر، لن تنجح الثورة إلا باعدام كل من سرق وأفقر وأمرض الشعب، هؤلاء الفسدة عبيد كل حاكم وكلاب كل نظام هم سبب الخراب في مصر، لن نكرر خطأ 25 يناير #جمعه_الغضب_25_سبتمبر".

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#مصر
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