جمعة_الغضب_25_سبتمبر: دعوات لتصعيد المواجهة مع نظام السيسي

بعد مرور 4 أيام على حراك 20 أيلول/ سبتمبر المصري الذي يطالب بالإطاحة بنظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ترتفع كثافة المظاهرات المُنطلقة من القرى المصريّة البعيدة عن المدن المركزيّة.

ومنذ أمس الأربعاء أطلق ناشطو الحراك، دعوة للتصعيد في مواجهة النظام المصري من خلال وسم أطلقوه عبر منصات التواصل الاجتماعي #جمعة_الغضب_25_سبتمبر، في إشارة لرفع زخم وكثافة المظاهرات يوم غد الجمعة والاستعداد للمواجهة وسط حضور مكثّف لقوات الشرطة في الميادين المركزيّة لمدن المحافظات الكُبرى.

"هو يقول دول اخوان.. واحنا نقوله مش اخوان... احنا الشعب ياجبان".



هتافات من مظاهرة في قرية العطف / الجيزة، لليوم الرابع على التوالي.#جمعه_الغضب_25_سبتمبر pic.twitter.com/xdZk057zAD — Hosam Yahia (@HosamYahiaAJ) September 23, 2020

وكانت قد تواصلت لليوم الرابع المظاهرات في مناطق مختلفة بالأرياف والمحافظات في مصر، احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية وقرارات الهدم لمنازل المواطنين.

وتجددت المظاهرات التي استمرت حتى ساعات متأخرة من ليل الأربعاء - الخميس، على الرغم من فرض حظر التجول في بعض المناطق وتصدي قوات الأمن للمتظاهرين بالقوة خلال الأيام الماضية واعتقالها عشرات منهم.

الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي (أ ب)

واشتبكت قوات الشرطة مع المتظاهرين، مما أسفر عن احتراق عدد من سيارات الشرطة بمناطق في جنوب محافظتي الجيزة والقاهرة.

ويتصدر وسم #جمعة_الغضب_25_سبتمبر، موقع "تويتر" للائحة المواضيع الأكثر تداولا في مصر.

وكتب طلعت مصطفى على حسابه في "تويتر" أنه "طالما السويس نزلت يبقي الحكايه احلوت وحتبقي أيام اللي في بالي طين علي دماغه #جمعه_الغضب_25_سبتمبر".

طالما السويس نزلت يبقي الحكايه احلوت

وحتبقي ايام اللي في بالي طين علي دماغه#جمعه_الغضب_25_سبتمبر pic.twitter.com/hOurVvSwow — talaat mostafa (@talaatmostafa16) September 23, 2020

وكتب الإعلامي سامي كمال الدين على حسابه في "تويتر": "#عاجل: مظاهرات في القناطر ضد السيسي الآن #السيسي_عدو_الله #جمعه_الغضب_25_سبتمبر".

وقال أحمد شريف من خلال تغريدة دوّنها على حسابه في "تويتر" إننا "نكتشف حقول غاز كل يوم نلاقي سعر الغاز ارتفع، يوقف التراخيص في البلد كلها عشان الجيش يبيع، السيسي يستقوى على الغلابه ويهد بيوتها ويطلع برا يقول بنحافظ على حقوق الإنسان ويشتكي من إثيوبيا بسبب سد النهضة يعني أنت عامل أسد على شعبك وفار في الخارج #جمعة_الغضب_25_سبتمبر #السيسي_عدو_الله".

نكتشف حقول غاز كل يوم نلاقي سعر الغاز ارتفع،يوقف التراخيص في البلد كلها عشان الجيش يبيع،السيسي يستقوى على الغلابه ويهد بيوتها ويطلع برا يقول بنحافظ على حقوق الانسان ويشتكى من اثيوبيا بسبب سد النهضه يعني انت عامل اسد على شعبك وفار في الخارج

#جمعه_الغضب_25_سبتمبر #السيسي_عدو_الله — Ahmed Sherif (@AhmedSh20889116) September 24, 2020

وغرّد محمد على "تويتر" أن "شعب مصر عرف الحقيقة المرة ديت مش هتعدي هتوزع الكراتين الشعب فاق #جمعه_الغضب_25_سبتمبر".

شعب مصر عرف الحقيقه المره ديت مش هتعدي هتوزع الكراتين الشعب فاق #جمعه_الغضب_25_سبتمبر — Mohamed (@Mohamed01481662) September 24, 2020

ودوّنت نور الهداية على حسابها في "تويتر": "كلنا إيد واحدة الحق هنخده هنخده مش هنستنه حد تاني هنخده بأيدينا #جمعة_الغضب_25_سبتمبر".

كلنا ايد واحدة

الحق هنخده هنخده مش هنستنه حد تاني

هنخده بأيدينا#جمعة_الغضب_25_سبتمبر — Nour El Hedaya (@NourElHedaya1) September 24, 2020

وكتب حساب مجهول الهوية: "#ارحل_يا_سيسي رحيله فقط غير كافٍ، لابد من محاكمته كخائن هو ونظامه وإعلامه وقضاءه وكلابه من العسكر، لن تنجح الثورة إلا باعدام كل من سرق وأفقر وأمرض الشعب، هؤلاء الفسدة عبيد كل حاكم وكلاب كل نظام هم سبب الخراب في مصر، لن نكرر خطأ 25 يناير #جمعه_الغضب_25_سبتمبر".