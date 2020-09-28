  2. ميديا
  3. ميديا

#الانتفاضة_الفلسطينيّة_الثانية: كيف يذكرها الفلسطينيون؟

تاريخ النشر: 28/09/2020 - 16:26

#الانتفاضة_الفلسطينيّة_الثانية: كيف يذكرها الفلسطينيون؟
طفل يواجه دبابة إسرائيلية (تصوير: موسى الشاعر، عام 2000)
عرب ٤٨

عقدان من الزمن مرّا على الانتفاضة الفلسطينيّة الثانية عام 2000، ولم ينس الفلسطينيون ذكراها حتى بعد مرور 20 عاما رغما عن كل محاولات إجهاض الإرادة الفلسطينيّة في تحقيق الحرية.

ويكثّف الناشطون في هذا اليوم وفي الأيام المقبلة، تغريداتهم ومنشوراتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، للتذكير بعهد الانتفاضة وما قدّمته من تضحيات لأجل فلسطين وحريتها.

كتبت حلا على "تويتر" أنه "يصادف بعد يومين الذكرى العشرين لاندلاع الانتفاضة الثانية ‘انتفاضة الأقصى‘ والتي كانت شراراتها الاقتحام الاستفزازي الذي نفذه شارون لباحات المسجد الأقصى، استشهد خلال الانتفاضة 4412 شهيدًا، وأصيب أكثر من 48 ألف جريحا، وقُتل 1069 إسرائيليًا".

غرّد باسل رزق الله من خلال حسابه في "تويتر" قائلا إن "الانتفاضة الثانية، لم تكن حدثًا منفصلًا عن ما سبقها، هي ضمن صيرورة مستمرة من العمل المقاوم، وقد تكون أوسلو شكلت قطعًا مع ما قبلها، لكن ما بعد أوسلو كان تأسيسًا لعمل مقاوم ولو بشكلٍ مختلف عن الانتفاضة الأولى، والانتفاضة الثانية هي امتداد واستمرار لهذا العمل".

كتب حساب يحمل اسم "هيلان" على "تويتر" إن "ذكرى الانتفاضة الثانية.. الحدث الجامع والمؤسس كما وصفها البعض، رغم صغرنا إلا أنها علمتنا أن الأساطير تتحقق في ظرف ما، وبلد ما.. خلدت في ذاكرتنا أسماء شهداء عظام، أو أن الوصف لا يفيهم حقهم، علمتنا أن الثأر ثقافة، وأن الشهداء لا يفنون في ذاكرتنا ويكبرون معنا..".

كتبت إسراء مرفقة صورة الشهيد محمد الدرة ووالده قائلة إن "قبل 19 عاما استشهاد أيقونة الإنتفاضة الثانية، الشهيد الطفل محمد الدرة الذي استشهد بين ذراعي والده وأمام الكاميرا، لن ننسى مشهد استشهاده على التلفاز حينما كنا شاهدين على وفاته ولن ننسى استنجاد الوالد وصراخه ‘مات الولد، مات الولد‘. ذكر اللي نسي بقضيتهم #ذكرى_الانتفاضة_الثانية".

قال مسلم عمران على حسابه في "تويتر" إنني "كنت في الـ14 من عمري عندما اندلعت #الانتفاضة الثانية. مثل معظم أبناء جيلي، صقلت الانتفاضة حياتي وطريقة تفكيري. كان مشهد #محمد_الدرة يستشهد بين يدي أبيه واحدًا من أكثر المشاهد تأثيرا في نفسي، ونفوس الفلسطينيين! بعد 20 عاما لا زال #الفلسطيني يسقط شهيدا والعالم صامت. رحمك الله يا محمد".

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#الانتفاضة الفلسطينية الثانية
#هبة أكتوبر
#انتفاضة القدس والأقصة

حوارات

عشرينيّة هبة القدس والأقصى: الشهداء ليسوا أرقامًا ولا ذكرى
عشرينيّة هبة القدس والأقصى: الشهداء ليسوا أرقامًا ولا ذكرى

2020-09-26

د. أحمد رفيق عوض: بيان القيادة الموحدة... "اتفاق ضرورة"
د. أحمد رفيق عوض: بيان القيادة الموحدة... "اتفاق ضرورة"

2020-09-19

أحمد الشيخ: ضعف الالتزام وتخبط الحكومة وواقع السلطات المحلية سبب تفشي كورونا
أحمد الشيخ: ضعف الالتزام وتخبط الحكومة وواقع السلطات المحلية سبب تفشي كورونا

2020-09-12

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

صحيفة جزائريّة تغير شعارها لـ"صحيفة تهتم بالشأن الوطني وفلسطين"
صحيفة جزائريّة تغير شعارها لـ"صحيفة تهتم بالشأن الوطني وفلسطين"

2020-09-26

فرنسا تحقق مع صحفها المحليّة بعد نشرها مكالمة مُسربة بين بوتين وماكرون
فرنسا تحقق مع صحفها المحليّة بعد نشرها مكالمة مُسربة بين بوتين وماكرون

2020-09-26

#جمعة_الغضب_25_سبتمبر: دعوات لتصعيد المواجهة مع نظام السيسي
#جمعة_الغضب_25_سبتمبر: دعوات لتصعيد المواجهة مع نظام السيسي

2020-09-24

الأكثر قراءة

إسرائيل تسجل أعلى نسبة إصابات يومية بكورونا في العالم

إسرائيل تسجل أعلى نسبة إصابات يومية بكورونا في العالم

2020-09-27
إعلان حرب متبادل بين أذربيجان وأرمينيا

إعلان حرب متبادل بين أذربيجان وأرمينيا

2020-09-27
اتهام: أقدم على قتل زوجته بواسطة حجر خلال نومها

اتهام: أقدم على قتل زوجته بواسطة حجر خلال نومها

2020-09-27
ليفي: لن يُرفع الإغلاق بعد الأعياد اليهودية

ليفي: لن يُرفع الإغلاق بعد الأعياد اليهودية

2020-09-27
قتيل و5 إصابات بالرصاص خلال شجار بقرية الزعيم

قتيل و5 إصابات بالرصاص خلال شجار بقرية الزعيم

2020-09-27