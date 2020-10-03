ردًا على "ذا سوشيال ديليما" | فيسبوك: نستخدم ذات الخوارزميّات نحن و"نتفليكس"

انتقدت شركة فيسبوك مساء أمسِ الجمعة، فيلم "المعضلة الاجتماعيّة" ("The Social Dilemma")، الذي حظي بنجاح واسع على شبكة بث المحتوى الرقمي والفيديو "نتفليكس".

محتوى الفيلم وقلق فيسبوك

أظهر الفيلم، لأول مرة لبعض المشاهدين، كيف تستخدم الشبكات الاجتماعية الخوارزميات لجعل المستخدمين يكررون زيارتها. كما احتوى كيفية تأثير شركات التقنية في الانتخابات، والعنف العرقي، ومعدلات الاكتئاب، والانتحار.

ويُعتقد أن الدحض الذي قدمته فيسبوك يشير إلى أنها قلقة من تأثير الفيلم الوثائقي في الاستخدام. وقد ظهر فيلم (المعضلة الاجتماعية) في قائمة أفضل عشرة أفلام وعروض متلفزة شعبية على نتفليكس في شهر أيلول/ سبتمبر، ولا يزال مدرجًا في قسم (المحتويات الشائعة).

فيسبوك نستخدم خوارزميّات تستخدمها نتفليكس

في بيانٍ نُشر على موقعه، تطرقت فيسبوك إلى العديد من المخاوف التي لديها بشأن الفيلم، حيث غطى مواضيع، مثل: الإدمان، وكون المستخدمين هم "المُنتَج"، وخوارزمياتها، وخصوصية البيانات، والاستقطاب، والانتخابات، والمعلومات المضللة.

وأفادت فيسبوك: "بدلًا من تقديم نظرة دقيقة على التقنية، فإنها تعطي رؤية مشوهة لكيفية عمل منصات وسائل التواصل الاجتماعي لصنع كبش للفداء مناسب للمشكلات المجتمعية الصعبة والمعقدة". وأضافت أن "الفيلم الوثائقي يضفي إثارة على الشبكات الاجتماعية ويقدم رؤية مشوهة لكيفية عملها".

وشددت فيسبوك على أن خوارزمياتها تحافظ على الأشياء التي يراها المستخدمون "ذات صلة ومفيدة" بالطريقة نفسها التي تفعلها نتفليكس، وتطبيقات المواعدة، و"أمازون"، و"أوبر".