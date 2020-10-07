أحلام_التميمي_صوتك_عالي: قطعوا صوتها لكنّ الرسالة وصلت

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي وسم #كلنا_أحلام_التميمي وذلك بعد أن أظهر مقطع فيديو من داخل أستوديو "ميلودي إف إم" الأردنيّة، مكالمة للأسيرة المحررة من سجون الاحتلال الإسرائيلي، أحلام التميمي، تناشد بها السلطات الأردنيّة والملك عبد الله بإعادة النظر بقرار إبعاد زوجها الأسير المحرر نزار التميمي عن البلاد.

للأمانة أحلام هي الغلطانة

قيمتها أكبر بكثير من هيك برامج

هي أعطتهم أكبر من قيمتهم باتصالها

لا يستحقون نيل هذا الشرف pic.twitter.com/v7WTDT85Zu — سلطان العجلوني #التطبيع_خيانة (@AjloniSultan) October 6, 2020

ويتضح من الفيديو أن المذيعين الأردنيين، معاذ العمري، وجهاد أبو بيدر، قطعا الاتصال بعد محاولات عدة منهما للادعاء بأن جودة الصوت رديئة وبعكس ما يُظهر شريط الفيديو.

وأشار أبو بيدر لغرفة التحكم بقطع الاتصال عليها كما ظهر من حركة يديه.

وقال أبو هواش على حسابه في "تويتر" إن "قطع المذيعين معاذ العمري وجهاد أبو بيدر اتصال الأسيرة المحررة أحلام التميمي ومنعها حتى من مناشدة الملك بعد طرد زوجها من الأردن، لازم يتحاكموا عليه مجتمعيًا وينفضحوا وينذكر كل يوم أنهما قلال حياء وقلال أصل".

قطع المذيعين معاذ العمري وجهاد ابو بيدر اتصال الاسيرة المحررة احلام التميمي ومنعها حتى من مناشدة الملك بعد طرد زوجها من الاردن، لازم يتحاكموا عليه مجتمعياً وينفضحوا وينذكر كل يوم انهم قلال حيا وقلال أصل — Abuhawash (@Abuhawash10) October 6, 2020

وغرّد خير الدين الجعبري على "تيويتر" قائلا: "صباح الخير، اكتبوا عن أحلام وقضيتها وعرفوا الناس فيها وكيف إنه امرأة من هذا العصر بتعيش بيننا داست عهيبة الكيان المحتل إلي بتزلف إله نص الأعراب اليوم، وصلوا صوت أحلام إلي بتطالب بحقها تكون مع زوجها المُبعد، وإحكولها إنه صوتها واضح وما بقطّع، وكلنا بظهرها #أحلام_التميمي_صوتك_عالي".

صباح الخير، اكتبوا عن أحلام وقضيتها وعرفوا الناس فيها وكيف إنه امرأة من هذا العصر بتعيش بيننا داست ع هيبة الكيان المحتل إلي بتزلف إله نص الأعراب اليوم، وصلوا صوت أحلام إلي بتطالب بحقها تكون مع زوجها المُبعد، واحكولها إنه صوتها واضح وما بقطّع، وكلنا بظهرها#أحلام_التميمي_صوتك_عالي — Khair Eddin Aljabri (@Khair_Aljabri) October 7, 2020

قال أحمد عقرباوي في حسابه على "تويتر" إن "إدارة الإذاعة أرادت إنهاء الاتصال مع أحلام حتى ما يوصل صوتها لكن كل شيء انقلب ضدهم واللي ما كان يعرف بقضية أحلام صار يعرف! #أحلام_التميمي_صوتك_عالي".