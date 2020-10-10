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"غير أخلاقي وخليع": باكستان تحظر "تيك توك"

تاريخ النشر: 10/10/2020 - 08:56

"غير أخلاقي وخليع": باكستان تحظر "تيك توك"
توضيحية (Pixabay)
عرب ٤٨ ورويترز

حظرت الهيئة المنظمة لقطاع الاتصالات في باكستان تطبيق "تيك توك" للتواصل الاجتماعي، يوم أمسِ الجمعة، بسبب ما وصفته بإخفاقه في منع محتوى "غير أخلاقي، وخليع"، في ضربة جديدة للتطبيق الذي يتعرض لتدقيق متزايد مع تنامي شعبيته في أنحاء العالم.

وقالت سلطة الاتصالات الباكستانية إن الحظر جاء في ضوء "شكاوى من قطاعات مختلفة من المجتمع من محتوى غير أخلاقي، وخليع، على تطبيق تبادل ونشر مقاطع الفيديو". وأضافت أنها ستراجع قرار الحظر إذا نفذ التطبيق آلية مُرضية للتعامل مع المحتوى غير القانوني.

وأكدت "تيك توك" أن التطبيق "ملتزم باتباع القانون في الأسواق التي يُطرح فيها... كنا على تواصل بانتظام مع سلطة الاتصالات الباكستانية، ومستمرون في العمل معهم. نأمل في الوصول إلى نتيجة تساعدنا على مواصلة تقديم الخدمة لمجتمع الإنترنت الحيوي والإبداعي في البلاد".

ويتمتع تطبيق "تيك توك"، الذي تمتلكه شركة "بايتدانس" ومقرها الصين، بشعبية واسعة حققها في فترة وجيزة من الزمن، عبر تشجيع المستخدمين الشبان على نشر مقاطع فيديو قصيرة.

لكن انتشاره السريع أثار مخاوف عدد من الدول بشأن الأمن والخصوصية بسبب صلاته بالصين. ونفى التطبيق مراراً أن تكون صلاته بالصين تشكل أي خطر أمني لدول أخرى.


#باكستان
#تيك توك

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