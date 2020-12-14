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"مراسلون بلا حدود": 387 صحافيا معتقلا حول العالم عام 2020

تاريخ النشر: 14/12/2020 - 11:19

"مراسلون بلا حدود": 387 صحافيا معتقلا حول العالم عام 2020
هونغ كونغ (أ ب)
عرب ٤٨ / أ ف ب

أشار تقرير أعدته منظمة "مراسلون بلا حدود"، ونشرته اليوم الإثنين، أن عدد الصحافيين المعتقلين في العالم وصل إلى 387 في نهاية العام 2020 وهو عدد لم يشهد تغيرا كبيرا منذ سنة رغم حصول ارتفاع في عمليات التوقيف على ارتباط بالأزمة الصحية.

وكما في العام 2019 عندما أحصت المنظمة 389 صحافيا مسجونا لأسباب تتعلق بممارسة المهنة، يتركز أكثر من نصف هؤلاء بنسبة 61% في خمس دول.

وتبقى الصين الدولة التي تضم أكبر عدد من الصحافيين مع 117 تليها المملكة العربية السعودية (34) ومصر (30) ففيتنام (28) وسورية (27).

وشددت "مراسلون بلا حدود" في تقريرها على أن "عدد الصحافيين المعتقلين في العالم يبقى عند مستوى قياسي مرتفع".

وقال الأمين العام للمنظمة، كريستوف ديلوار، في بيان إن النساء "اللواتي يزداد عددهن في المهنة لسن بمنأى" عن التوقيفات.

وجاء في التقرير أن عدد الصحافيات "المحرومات من حريتهن" يبلغ راهنا 42 أمرأة في مقابل 31 في 2019 بزيادة نسبتها 35%.

وفي الإجمال سجنت 17 صحافية خلال السنة المنصرمة من بينهن أربع في بيلاروس "التي تشهد قمعا لا سابق له منذ" إعادة انتخاب الكسندر لوكاشينكو الذي يترأس هذه الجمهورية السوفياتية السابقة منذ العام 1994. واعترت الانتخابات شوائب كثيرة.

وسجل منحى جديد يتمثل بارتفاع التوقيفات المرتبطة بالأزمة الصحية مع استمرار "توقيف 14" صحافيا بسبب تغطيتهم للجائحة من بينهم 7 في الصين.

وأحصت المنظمة غير الحكومية التي أطلقت في آذار/مارس "أكثر من 300 حادث مرتبط مباشرة بالتغطية الصحافية للأزمة الصحية" بين شباط/ فبراير ونهاية تشرين الثاني/ نوفمبر شملت نحو 450 صحافيا.

وأوضح التقرير أن "عمليات التوقيف التعسفية" التي تشكل "35 % من الممارسات المسجلة زادت أربع مرات" بين آذار/مارس وأيار/مايو.

وقالت المنظمة إن "ما لا يقل عن 54 صحافيا يحتجزون كرهائن حاليا في سورية واليمن والعراق بتراجع نسبته 5%".

وأشارت المنظمة غير الحكومية إلى اختفاء أربعة صحافيين في 2020 وهم من الشرق الأوسط وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وأميركا اللاتينية.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#"مراسلون بلا حدود"
#صحافيون معتقلون
#2020

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