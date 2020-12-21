تجسس سعودي إماراتي على صحافيي "الجزيرة" و"التلفزيون العربي"

كشف مركز أبحاث "سيتيزن لاب" التابع لجامعة تورونتو الكندية، أمس الأحد، اختراق السعودية والإمارات هواتف عشرات الصحافيين العاملين في شبكة "الجزيرة" الإخبارية، و"التلفزيون العربي".

وقال المركز الكندي، في دراسة نشرها الأحد، إن عمليات الاختراق تمت باستخدام "برنامج بيجاسوس للتجسس الذي طورته مجموعة NSO الإسرائيلية".

وأضاف أن برنامج التجسس تم استخدامه لـ"اختراق 36 هاتفا شخصيا لصحافيين، ومنتجين، ومراسلين، ومديرين تنفيذيين في قناة الجزيرة، إضافة إلى هاتف شخصي واحد يعود لصحافية تعمل في التلفزيون العربي بالعاصمة البريطانية لندن".

كما أشار التقرير إلى أن عمليات الاختراق تمت خلال شهري تموز/ يوليو وآب/ أغسطس الماضيين، من خلال تقنية "النقرة الصفرية" (زيرو كليك)، التي لا ترتبط بنقر الهدف (الشخص الذي سيتم التجسس عليه) على أي رابط من أجل الوصول إلى هاتفه.

وتلك الخاصية تقوم على رسائل نصية تصيب الهواتف الخلوية المستهدفة دون حاجة إلى اتخاذ أي خطوة من مستخدميها، فمن خلال الإبلاغ فقط بوصول الرسالة توجه البرمجيات الهواتف إلى تحميل محتوى الرسالة على خوادم على صلة بمجموعة NSO الإسرائيلية، وفق "ستيزن لاب".

ولفتت الدراسة التي أجراها "ستيزن لاب" أن جميع الهواتف التي تعرضت للاختراق كانت أجهزة "آيفون" التابعة لشركة آبل، و تستخدم نظام تشغيل يسبق "iOS14".

يشار أن مختبر "ستيزن لاب" أبلغ شركة "آبل" بنتائج دراسته، وقال إن الشركة الأميركية تتولى بدورها التحقيق في هذه الثغرات الأمنية في هواتفها وعمليات الاختراق.

وفي كانون الثاني/ يناير الماضي، ذكرت صحيفة "ذي غارديان" البريطانية، أن هاتف مالك شركة "أمازون"، الملياردير جيف بيزوس تعرض للاختراق عام 2018، بعد تلقيه رساله عبر تطبيق "واتس آب" مرسلة من الحساب الشخصي لولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

كما أشارت أنه تم استخراج كميات كبيرة من البيانات من هاتف بيزوس أثناء الاختراق.