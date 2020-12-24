توقيف صحافيّ أردنيّ على خلفية "تطعيم كورونا"

أوقفت السلطات الأردنية، الصحافي جمال حداد، على خلفية قضية نشر تتعلق بـ"تطعيم كورونا"، بحسب ما أعلنت نقابة الصحافيين بالأردن، اليوم الخميس.

وأعربت النقابة في بيان، عن أسفها لقرار مدعي عام محكمة أمن الدولة المعنية بالنظر في قضايا الإرهاب، بتوقيف الصحفي الأردني جمال حداد.

ورفضت النقابة "التوقيف المسبق في قضايا المطبوعات والنشر بوصفها عقوبة مسبقة وقيد على الحريات"، مطالبة بالإفراج الفوري عن حداد.

بدوره قال مركز حماية الصحافيين بالأردن في بيان: "حاولنا التواصل مع الحكومة لإبلاغها قلقنا البالغ حيال ما تعرض له حداد، والاطلاع على حيثيات القضية، ولكن لم نتمكن من ذلك".

وقبل أيام، نشر حداد في صحيفة الوقائع الإلكترونية، خبرا عن بدء تطعيم بعض المسؤولين الأردنيين للقاح كورونا، دون الإعلان الرسمي بانطلاق الحملة في البلاد.

و لم يصدر عن السلطات الأردنية أي بيان حول توقيف الصحفاي حداد أوبيان نقابة الصحفيين، لغاية إعداد هذا الخبر.

وفي أيار/ مايو الماضي، أعلنت منظمة مراسلون بلا حدود، مؤشر الصحافة لعام 2020، إذ جاء الأردن في المرتبة الـ128 من بين 180 دولة بالعالم.