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أكثر ما بحث عنه العرب بـ"جوجل" عام 2020

تاريخ النشر: 27/12/2020 - 13:46

أكثر ما بحث عنه العرب بـ"جوجل" عام 2020
توضيحية (pixabay)
عرب ٤٨

شاركت منصة محرك البحث العالمية "جوجل" تفاصيل أهم ما بحث عنه العرب في عام 2020، واقتصرت بيانات الشركة على 5 دول فقط وهم؛ مصر، السعودية، الإمارات، الكويت، والسودان.

وأخذت جائحة كورونا حيزا كبيرا من اهتمامات الناس وتساؤلاتهم في الدول العربية كما في دول العالم، واستندت إلى محرك "جوجل" لأخذ المعلومات عن الفيروس والبحث عن طرق استحقاق الخدمات والأنشطة التي فرضتها تقييدات الفيروس.

السعودية

تصدّرت منصة التعليم عن بعد "مدرستي" ومنصة التصاريح خلال منع التجول "توكلنا" لائحة عمليات البحث، إلى جانب "كوفيد-19" طبعًا.

وحضرت السياسة من خلال متابعة الانتخابات الأميركية، وخصوصًا المرشح الجمهوري دونالد ترامب، بالإضافة إلى اهتمام بسهم "أرامكو" والرياضة، خصوصًا الدوري السعودي.

مصر

وبحث المصريون في "جوجل" عن فيروس كورونا، و"كيف أتمرن في المنزل؟"، كيفية كتابة السيرة الذاتية، أفكار عشاء صحي سريع، نصائح للحفاظ على البيئة، وحتى كيفية صلاة العيد وطريقة عمل الكنافة وتحديد اتجاه القِبلة وتعليم الرسم للمبتدئين.

واهتم المصريون بالفيروس إلى جانب نتيجة الثانوية العامة 2020 وخدمات الدعم والانتخابات الأميركية والدوري المصري ومسلسلي "الاختيار" و"ما وراء الطبيعة"، والوظائف.

الإمارات

وانشغل المقيمون في الإمارات بقضايا خارج حدود البلد بحسب ما يظهر عبر نتيجة البحث، من الانتخابات الأميركية والهندية إلى انفجار بيروت، مرورًا بكورونا في إيران وإيطاليا وحرائق أستراليا وبركان تال في الفيليبين والتوتر الصيني الهندي.

وانشغلوا بمسائل داخلية مثل بوابة التعلم الإلكتروني في زمن كورونا ومسبار الأمل الذي انطلق إلى المريخ.

الكويت

وبخصوص أهل الكويت بحثوا أيضًا عن تسهيل إجراءات كورونا مثل التصاريح والمعاملات الحكومية والتعليم عن بعد، بالإضافة إلى الاهتمام بأخبار العالم وجديد كورونا.

السودان

السودانيون يدخلون إلى "جوجل" من أجل الهروب من الواقع المتردي اقتصاديا وسياسيا، فباستثناء كورونا، بحث السودانيون عن جديد دوريات كرة القدم والفنانين، ياسمين صبري وطاسو ومنال البدري، بالإضافة إلى أنمي "دراغون بول سوبر".

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#فيروس كورونا
#الدول العربية
#جوجل 2020
#أكثر ما بحث عنه العرب بـ"جوجل" عام 2020

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