"تويتر" وحرية التعبير عن الرأي

يضع قرار توقيف حساب الرئيس الأميركي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، من منصة "تويتر"، مسألة الحيادية وحرية التعبير عن الرأي، للشركة، تحت السؤال والرقابة.

بات توقيف حساب الرئيس الأميركي الذي يتابعه 88.7 مليون مشترك حول العالم، حديث الصفحات الأولى لوسائل الإعلام العالمية، لا سيما أن قرار التوقيف جاء بعد معركة انتخابية خسر فيها ترامب البقاء في البيت الأبيض.

ومن أهم المخاوف التي باتت تخيم على شركة "تويتر" التي تأسست في آذار/ مارس عام 2006 على يد، جاك دورسي وأصدقائه، وبقية مواقع التواصل الاجتماعي، هي امتلاكهم "للنفوذ خارج سلطة الدولة" و"الرقابة" على مستخدمي هذه المواقع.

وأرخى إغلاق حساب ترامب وحسابات لشخصيات أخرى حول العالم في الآونة الأخيرة، بظلاله على شعار شركة "تويتر"؛ "حرية التعبير من أجل الجميع".

وصرح الرئيس المكسيكي، أندريس مانويل لوبيز أوبرادو، تعليقا على إغلاق حساب ترامب بأنه لا يمكن وضع رقابة بهذا الشكل على أحد ولا يمكن سلب حق امتلاك أي شخص لحساب على "تويتر".

أما عضو هيئة التدريس في قسم الصحافة والإعلام بجامعة كارولاينا الشمالية، شانون مكجريجور، فوصف قرار "تويتر" بأنه "خطوة لإرضاء الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن".

(أ ب)

كما لاقى القرار انتقادات واسعة في الولايات المتحدة من قبل مؤيدي الرئيس ترامب.

وبالمقابل رحب نشطاء لحقوق الإنسان داخل أميركا وخارجها، ممن يتهمون وسائل التواصل الاجتماعي بأنها باتت وسيلة لنشر الكراهية والعنصرية، بقرار "تويتر" إغلاق حساب ترامب.

شركة تويتر

وتتخذ شركة "تويتر" من مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا، مركزا لها، ويعمل لديها نحو 4 آلاف و800 موظف حول العالم.

ويضم مجلس إدارة الشركة إلى جانب المؤسس والمدير العام دورسي، 9 مدراء مسؤولين عن الأمور التكنولوجية والتصميم والتسويق والبرمجة وغيرها.

ومن بين أهم مدراء شركة "تويتر" مدير الشؤون المالية نيد سيغال، المدير الفني باراغ أغراويل، ومدير قسم التصميم والبحث دانتلي دافيز.

ويستخدم ما يقرب من 340 مليون شخص حول العالم منصة "تويتر"، فيما تأتي الولايات المتحدة واليابان والمملكة المتحدة والهند في صدارة الدول التي يستخدم مواطنها الموقع.

وحسب تقرير بعنوان "ديجيتال 2020" أصدرته منصة إدارة وسائل التواصل الاجتماعي "We Are Social/Hootsuite" العالمية، العام الماضي، فإن "تويتر" احتلت المرتبة الـ13 عالميا بين مواقع التواصل الاجتماعي الأكثر استخداما.

قرار "تويتر" بحظر الإعلانات السياسية أثار الجدل

وبات جاك دورسي مؤسس شبكة "تويتر" ورئيسها التنفيذي والمعروف بموقفه المناهض لترامب محور الجدل مع قرار حظر الإعلانات السياسية على المنصة في 2019.

توقيت القرار المتخذ قبل فترة تبدأ فيها حملة الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة يوم 3 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، لف الأنظار إلى دورسي.

كما اعترف دورسي بارتكاب شركته خطأ عندما حجبت روابط لمقال نشرته صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية يتضمن مزاعم عن نجل المرشح الديمقراطي الأمريكي جو بايدن، في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.