"وين الأمير حمزة"؛ الملكة نور تغرّد أوسمة متداولة

نشرت والدة الأمير حمزة بن الحسين، الملكة نور، اليوم الجمعة تغريدة تتضمن عدة أوسمة حول ابنها منها "وين الأمير حمزة"؛ ضمن أبرز الأوسمة المنتشرة بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن.

وأعادت الملكة نور نشر التغريدة التي كتبتها الإعلامية، رندا حبيب، وقالت فيها "هذه هي الأكثر تداولا في الأردن.." معددة أوسمة "وين الأمير حمزة" و"حمزة إبن الحسين" و"كلنا الأمير حمزة" و"حمزة بن الحسين"، إلى جانب أوسمة باللغة الإنجليزية مثل "Where is Prince Hamzah" و"save prince Hamzah".

تجدر الإشارة إلى أن الملك الأردني، عبد الله الثاني، ذكر في كلمة وجهها للشعب الأردني يوم الأربعاء أن "حمزة اليوم مع عائلته في قصره برعايتي".

وسبق خطاب العاهل الأردني صدور بيان من الديوان الملكي الأردني موقع من جانب الأمير حمزة يضع نفسه فيه بين يدي الملك، وذلك بعد جهود لحل القضية قادها عمهم الأمير الحسن بن طلال بتوكيل من العاهل الأردني.

وكانت قد ذكرت الحكومة الأردنية في بيان صادر عنها، الأحد، أن الأمير حمزة كان جزءا من مخطط لـ"زعزعة استقرار وأمن الأردن"، وأن أجهزة الأمن تدخلت عندما تحول الأمر من مرحلة التخطيط إلى مرحلة دراسة التوقيت.