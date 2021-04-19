مش_قد_الشيله_غور: غضب على السيسي إثر حوادث انقلاب القطارات

يتصدر وسم "#مش_قد_الشيله_غور" لائحة المواضيع الأكثر تداولا في مصر، إثر حادثة انقلاب القطار في محافظة القليوبيّة، أمس الأحد، والتي راح ضحيتها 11 شخصا و89 مصابا.
ويشعر المصريون بالغضب الشديد حيال تكرر حوادث انقلاب القطارات، خصوصا وأن الحادثة قبل الأخيرة لم تحدث منذ زمن طويل إلا أنها كانت فجر الأربعاء الماضي، والتي لقي فيها 20 شخصا على الأقل مصرعهم وأصيب 4 أشخاص بجروح متفاوتة، وذلك جراء حادث طرق وقع على الطريق الصحراوي بمحافظة أسيوط.
ويقصد المغردون في وسمهم، تحميل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مسؤولية الأحوال التي فيها حياة المصري رخيصة وليست على رأس أولويات السلطات، في دعوة صريحة لترحيله.
وكتب حساب "مصري لسا عايش" على "تويتر": "#مش_قد_الشيله_غور، أوعى لا تغضب أو تثور، مش فارقة واستنى الدور، ادعي بــس تموت مستور، مش بين القضبان مقبور، ولا جوة القطارات محشور، ولا مخفي قسرًا بالزور، ولا جوة سجونهم مكسور، ولا متكهرب فعمود نور، ولا تمشي بعلمك مغرور، وما تنساش دمك مهدور".
#مش_قد_الشيله_غور— مصري لسه عايش (@masryhor2220) April 19, 2021
اوعى لا تغضــب او تثـــور
مش فارقة واستـنى الدور
ادعـي بــس تمـوت مستور
مش بين القضبــان مقبــور
ولا جوة القطـارات محشور
ولا مخـــفي قســـراً بالـزور
ولا جوة سجونهم مكســور
ولا متكهرب ف عمـود نــور
ولا تمشــي بعلمــك مغــرور
وما تنســاش دمـك مهــدور pic.twitter.com/uOqnOcfdyd
وأشار حساب "مصري حر" في حساب "تويتر" إلى أن الإهمال والاستهتار في حياة المواطن المصري وصلت لدرجة أن يتم تدعيم سكك الحديد بألواح خشبية.
قضبان السكة الحديد تم توصيلها بقطع من الخشب— مصرى حر (@12zMohamed) April 18, 2021
قطار سكة حديد شايل بني آدمين وماشي على حتت خشب
هو ده الاختيار 2
والاختيار 3
والاختيار 10
اختيار الموت
أو الموت#كمل_الخيبة_يا_كامل#مش_قد_الشيله_غور pic.twitter.com/OIzsNpciF1
وكتبت حساب "الرادار المصري" في "تويتر"، منتقدًا سياسية الرئيس المصري: "دي النتيجة الطبيعة بعد ما السيسي قال كلمته ليه أصرف 10 مليار على مرفق لما ممكن أحطهم في البنك ويجيبوا مليار فائدة، للأسف أرواح المصريين بلا ثمن حسبي الله ونعم الوكيل #قطار_طوخ #مش_قد_الشيله_غور".
ده النتيجة الطبيعة بعد ما السيسي قال كلمته ليه اصرف 10 مليار على مرفق لما ممكن احطهم فى البنك ويجيبوا مليار فائدة للاسف أرواح المصريين بلا ثمن حسبي الله ونعم الوكيل #قطار_طوخ#مش_قد_الشيله_غور pic.twitter.com/oan48MWTen— الرادار المصري ( إلا رسول الله) (@g161zS72X1G2bmv) April 18, 2021
وقال حساب يحمل اسما مستعارا، إن "#مش_قد_الشيلة_غور، ودى أول نتائج انقلاب القطار، حديد ربط الفواصل تم استبداله بألواح خشب ودهانها بنفس اللون للتموييه وأثناء مرور القطار حدثت الفاجعة محدش بقى يقول إنه مش بفعل فاعل".
#مش_قد_الشيلة_غور— رشدي أباظة (@nv2PCbSMIbNScsu) April 19, 2021
ودى اول نتائج انقلاب القطار
حديد ربط الفواصل
تم استبداله بالواح خشب
ودهانها بنفس اللون للتموييه
واثناء مرور القطار حدثت الفاجعه
محدش بقى يقول
انه مش بفعل فاعل pic.twitter.com/PgJYEyge8L
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