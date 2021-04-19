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#مش_قد_الشيله_غور: غضب على السيسي إثر حوادث انقلاب القطارات

تاريخ النشر: 19/04/2021 - 11:42

#مش_قد_الشيله_غور: غضب على السيسي إثر حوادث انقلاب القطارات
من مكان الحادثة (أ ب)
عرب ٤٨

يتصدر وسم "#مش_قد_الشيله_غور" لائحة المواضيع الأكثر تداولا في مصر، إثر حادثة انقلاب القطار في محافظة القليوبيّة، أمس الأحد، والتي راح ضحيتها 11 شخصا و89 مصابا.

ويشعر المصريون بالغضب الشديد حيال تكرر حوادث انقلاب القطارات، خصوصا وأن الحادثة قبل الأخيرة لم تحدث منذ زمن طويل إلا أنها كانت فجر الأربعاء الماضي، والتي لقي فيها 20 شخصا على الأقل مصرعهم وأصيب 4 أشخاص بجروح متفاوتة، وذلك جراء حادث طرق وقع على الطريق الصحراوي بمحافظة أسيوط.

ويقصد المغردون في وسمهم، تحميل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مسؤولية الأحوال التي فيها حياة المصري رخيصة وليست على رأس أولويات السلطات، في دعوة صريحة لترحيله.

من مكان الحادثة (أ ب)

وكتب حساب "مصري لسا عايش" على "تويتر": "#مش_قد_الشيله_غور، أوعى لا تغضب أو تثور، مش فارقة واستنى الدور، ادعي بــس تموت مستور، مش بين القضبان مقبور، ولا جوة القطارات محشور، ولا مخفي قسرًا بالزور، ولا جوة سجونهم مكسور، ولا متكهرب فعمود نور، ولا تمشي بعلمك مغرور، وما تنساش دمك مهدور".

وأشار حساب "مصري حر" في حساب "تويتر" إلى أن الإهمال والاستهتار في حياة المواطن المصري وصلت لدرجة أن يتم تدعيم سكك الحديد بألواح خشبية.

وكتبت حساب "الرادار المصري" في "تويتر"، منتقدًا سياسية الرئيس المصري: "دي النتيجة الطبيعة بعد ما السيسي قال كلمته ليه أصرف 10 مليار على مرفق لما ممكن أحطهم في البنك ويجيبوا مليار فائدة، للأسف أرواح المصريين بلا ثمن حسبي الله ونعم الوكيل #قطار_طوخ #مش_قد_الشيله_غور".

وقال حساب يحمل اسما مستعارا، إن "#مش_قد_الشيلة_غور، ودى أول نتائج انقلاب القطار، حديد ربط الفواصل تم استبداله بألواح خشب ودهانها بنفس اللون للتموييه وأثناء مرور القطار حدثت الفاجعة محدش بقى يقول إنه مش بفعل فاعل".

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

##مش_قد_الشيله_غور
#مصر
#انقلاب القطار
#السيسي

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