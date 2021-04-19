مش_قد_الشيله_غور: غضب على السيسي إثر حوادث انقلاب القطارات

يتصدر وسم "#مش_قد_الشيله_غور" لائحة المواضيع الأكثر تداولا في مصر، إثر حادثة انقلاب القطار في محافظة القليوبيّة، أمس الأحد، والتي راح ضحيتها 11 شخصا و89 مصابا.

ويشعر المصريون بالغضب الشديد حيال تكرر حوادث انقلاب القطارات، خصوصا وأن الحادثة قبل الأخيرة لم تحدث منذ زمن طويل إلا أنها كانت فجر الأربعاء الماضي، والتي لقي فيها 20 شخصا على الأقل مصرعهم وأصيب 4 أشخاص بجروح متفاوتة، وذلك جراء حادث طرق وقع على الطريق الصحراوي بمحافظة أسيوط.

ويقصد المغردون في وسمهم، تحميل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مسؤولية الأحوال التي فيها حياة المصري رخيصة وليست على رأس أولويات السلطات، في دعوة صريحة لترحيله.

من مكان الحادثة (أ ب)

وكتب حساب "مصري لسا عايش" على "تويتر": "#مش_قد_الشيله_غور، أوعى لا تغضب أو تثور، مش فارقة واستنى الدور، ادعي بــس تموت مستور، مش بين القضبان مقبور، ولا جوة القطارات محشور، ولا مخفي قسرًا بالزور، ولا جوة سجونهم مكسور، ولا متكهرب فعمود نور، ولا تمشي بعلمك مغرور، وما تنساش دمك مهدور".

#مش_قد_الشيله_غور

اوعى لا تغضــب او تثـــور

مش فارقة واستـنى الدور

ادعـي بــس تمـوت مستور

مش بين القضبــان مقبــور

ولا جوة القطـارات محشور

ولا مخـــفي قســـراً بالـزور

ولا جوة سجونهم مكســور

ولا متكهرب ف عمـود نــور

ولا تمشــي بعلمــك مغــرور

وما تنســاش دمـك مهــدور pic.twitter.com/uOqnOcfdyd — مصري لسه عايش (@masryhor2220) April 19, 2021

وأشار حساب "مصري حر" في حساب "تويتر" إلى أن الإهمال والاستهتار في حياة المواطن المصري وصلت لدرجة أن يتم تدعيم سكك الحديد بألواح خشبية.

قضبان السكة الحديد تم توصيلها بقطع من الخشب

قطار سكة حديد شايل بني آدمين وماشي على حتت خشب

هو ده الاختيار 2

والاختيار 3

والاختيار 10

اختيار الموت

أو الموت#كمل_الخيبة_يا_كامل#مش_قد_الشيله_غور pic.twitter.com/OIzsNpciF1 — مصرى حر (@12zMohamed) April 18, 2021

وكتبت حساب "الرادار المصري" في "تويتر"، منتقدًا سياسية الرئيس المصري: "دي النتيجة الطبيعة بعد ما السيسي قال كلمته ليه أصرف 10 مليار على مرفق لما ممكن أحطهم في البنك ويجيبوا مليار فائدة، للأسف أرواح المصريين بلا ثمن حسبي الله ونعم الوكيل #قطار_طوخ #مش_قد_الشيله_غور".

ده النتيجة الطبيعة بعد ما السيسي قال كلمته ليه اصرف 10 مليار على مرفق لما ممكن احطهم فى البنك ويجيبوا مليار فائدة للاسف أرواح المصريين بلا ثمن حسبي الله ونعم الوكيل #قطار_طوخ#مش_قد_الشيله_غور pic.twitter.com/oan48MWTen — الرادار المصري ( إلا رسول الله) (@g161zS72X1G2bmv) April 18, 2021

وقال حساب يحمل اسما مستعارا، إن "#مش_قد_الشيلة_غور، ودى أول نتائج انقلاب القطار، حديد ربط الفواصل تم استبداله بألواح خشب ودهانها بنفس اللون للتموييه وأثناء مرور القطار حدثت الفاجعة محدش بقى يقول إنه مش بفعل فاعل".