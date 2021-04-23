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ارتفاع عدد الصحافيين المعتقلين في سجون الاحتلال إلى 28

تاريخ النشر: 23/04/2021 - 23:14

ارتفاع عدد الصحافيين المعتقلين في سجون الاحتلال إلى 28
ارتفاع عدد الصحافيين المعتقلين في سجون الاحتلال إلى 28 (أرشيفيّة رويترز)
عرب ٤٨

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيليّة، اليوم الجمعة، أربعة فلسطينيين أثناء طريقهم للقدس أو عودتهم منها، بينهم الصحافيين قتيبة قاسم ومحمد عتيق؛ ليبلغ عدد الصحافيين الفلسطينيين في سجون الاحتلال 28 صحافيًا.

وفي تصريحاته لموقع "الترا فلسطين"، صرّح مدير نادي الأسير الفلسطيني في محافظة جنين، منتصر سمور، أن قوات الاحتلال اعتقلت الصحافي محمد عتيق من بلدة برقين جنوب غرب جنين، أثناء عودته من الصلاة في المسجد الأقصى.

وتابع منتصر مؤكدًا أن قوات الاحتلال اعتقلت الصحافي قتيبة قاسم، من بيت لحم، بينما كان برفقة الشاب يوسف عدوي، أثناء طريقهما إلى مدينة القدس، صباح اليوم.

بالإضافة إلى ذلك، اعتقلت الباحث مفيد جلغوم من بلدة فقوعة في جنين، الذي اعتقلته سلطات الاحتلال خلال تواجده في القدس للصلاة في المسجد الأقصى.

تجدر الإشارة إلى أن محكمة عسكرية إسرائيلية مددت، يوم أمس الخميس، توقيف الصحافي الفلسطيني علاء الريماوي، بعد يوم من اعتقاله بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية، فيما يرجح محاميه تحويله للاعتقال الإداري.

وقال المحامي خالد زبارقة، إن محكمة عوفر العسكرية مددت توقيف موكله الريماوي، مراسل قناة "الجزيرة مباشر"، إلى الأحد القادم. وأضاف أن الريماوي لا يزال مضربا عن الطعام منذ اعتقاله، فجر الأربعاء.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#الصحافة
#فلسطين
#علاء الريماوي
#محمد عتيق
#قتيبة قاسم

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